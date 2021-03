Amadeus, all'anagrafe Amedeo Sebastiani, è ormai uno dei volti più amati della televisione e la sua popolarità ha portato all'attenzione del pubblico anche la sua vita privata. Dopo un primo matrimonio con Marisa Di Martino, da cui ha avuto la sua prima figlia, Alice, il noto conduttore ha poi incontrato la donna che è tuttora la sua compagna di vita, Giovanna Civitillo, dalla quale ha avuto il suo secondo figlio Josè Alberto.

Chi è Alice Sebastiani, figlia di Amadeus e Marisa Di Martino

Alice è la primogenita di Amadeus e ha 23 anni. È nata dal matrimonio tra il conduttore Rai e la prima moglie Marisa Di Martino. Si è laureata con lode in Fashion Business presso l’Istituto Marangoni di Milano. Molto attiva sui social, pubblica frequentemente foto con il padre famoso che definisce il suo eroe. Alice adora viaggiare e, nonostante la giovane età, ha visitato diversi tra i luoghi più belli del mondo. Prima di tornare in Italia, ha vissuto per un lungo periodo a Londra. Stando a quanto pubblica sul suo profilo Instagram, sembrerebbe essere single.

Chi è Jose Alberto Sebastiani, figlio di Amadeus e Giovanna Civitillo

Josè Alberto è il secondogenito di Amadeus, nato il 18 gennaio 2009, dall'amore con Giovanna Civitillo. Ormai dodicenne, Josè, nome che come confermato dal conduttore stesso nasce dalla grande passione calcistica per l'Inter, trasmessa anche al maschietto di casa, ha seguito emozionatissimo tutte le puntate dello scorso Festival di Sanremo, seduto in platea accanto alla mamma Giovanna di cui, come ha rivelato anche in diretta tv, pare essere molto geloso.