Angelina Jolie non è la classica mamma casalinga, come tradizione vuole. E ci mancherebbe. Difficile pensare a lei come una versione a stelle e strisce di una mamma d'altri tempi, eppure è uno spunto interessante che consente di guardare un po' dentro le abitudini quotidiane della diva e madre di sei figli: Maddox, 19 anni, Pax, 17, Zahara, 16, Shiloh, 14 e i gemelli Knox e Vivienne, 12. A "Vogue", Angelina Jolie racconta: "Sento che mi mancano le capacità per essere una tradizionale mamma casalinga".

Le parole di Angelina Jolie

Le difficoltà nate in seno al lockdown le ha vissute anche Angelina Jolie. Difficoltà che sono state attutite dal fatto di avere una famiglia unita, dei ragazzi "che sono bravi a prendersi cura di se stessi". Un ottimo esempio di modern family.

Sono bravi a prendersi cura di se stessi… Li adoro. Siamo una squadra. I bambini sono abbastanza resilienti e mi stanno aiutando, ma io non sono affatto brava. Gli ultimi anni sono stati piuttosto difficili.

Il rapporto con Brad Pitt

Angelina Jolie e i figli si trovano attualmente nella loro residenza di Los Angeles, che si trova vicina a quella di Brad Pitt. Per questo motivo, il rapporto tra i bambini e l'ex marito sono praticamente ottimi: "Loro possono raggiungere il padre in cinque minuti". Nei dintorni dell'abitazione ci sono anche "molti luoghi per camminare e pensare", dice.

La diatriba legale

Questa bandiera bianca tra i due vale solo per i bambini, perché in realtà Angelina Jolie e Brad Pitt se le stanno dando di santa ragione in tribunale. L'attore americano ha sempre desiderato la custodia congiunta, cosa sulla quale l'attrice non è mai stata pienamente d'accordo. Una situazione non semplice che ancora deve essere risolta e che sta andando avanti ormai da due anni. "I bambini sono resilienti", ha dichiarato Angelina Jolie e in una situazione del genere, la resilienza è una grande capacità.