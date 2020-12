Nonostante abbia cercato di nascondersi tra le vie di Milano, l'obiettivo dei fotografi di Chi ha raggiunto anche Arisa. La cantante è stata immortalata, infatti, insieme al suo compagno, il manager nonché autore televisivo Andrea Di Carlo. I due sono stati beccati in compagnia di altre persone e poi intenti a scambiarsi dolci effusioni.

Dolci effusioni per Arisa

Un abbraccio accogliente, un bacio, una passeggiata tra le vie milanesi così si mostrano Arisa e la sua dolce metà negli scatti che compaiono sul nuovo numero della rivista diretta da Alfonso Signorini. I due, ormai, sono finalmente usciti allo scoperto e non hanno alcuna intenzione di mettere un freno alle loro effusioni anche in pubblico. La professoressa di Amici e il suo manager, quindi, hanno in qualche modo ufficializzato la loro frequentazione, emersa dopo le voci insistenti diffuse dal collega di cattedra televisiva della cantante, ovvero Rudy Zerbi, che più di una volta aveva fatto intendere di essere a conoscenza di questa romantica liaison. Dopo le affermazioni del noto volto tv, la conferma è arrivata da Andrea Di Carlo che ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto e delle stories che nulla potevano lasciare all'immaginazione e dove erano piuttosto riconoscibili entrambi.

Chi è Andrea Di Carlo

Andrea Di Carlo è l'agente di Arisa, quindi la loro conoscenza si è sviluppata prima sul piano professionale, per poi con il passar del tempo tramutarsi in qualcosa di molto più coinvolgente. Oltre alla cantante, molti sono i personaggi dello spettacolo con cui ha lavorato, dal momento che è piuttosto prolifica la sua attività come autore televisivo. Tra gli altri programmi su cui ha apposto la sua firma, infatti, c'è "Oggi è un altro giorno" lo show pomeridiano di Rai1 condotto da Serena Bortone, alla quale Di Carlo è legato da una forte amicizia.