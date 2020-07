Lino Guanciale, uno degli attori italiani più importanti e presenti in televisione negli ultimi cinque anni, ha sposato in gran segreto la compagna Antonella Liuzzi. Le nozze si sono celebrate il 18 luglio presso il Palazzo del Campidoglio, al Municipio di Roma. È stata una cerimonia a prova di intrusi e per pochi intimi. Se è nota la carriera di Lino Guanciale, meno conosciuta al pubblico è la vita privata di Antonella Liuzzi. Non fa parte del mondo dello spettacolo ma è una docente dell'Università Bocconi di Milano.

Antonella Liuzzi è una docente universitaria

Antonella Liuzzi è una docente universitaria che insegna nei master della Bocconi a Milano, la città dove la coppia si è conosciuta. Si è laureata in Economia per l'Arte, la Cultura e la Comunicazione presso l'Università Bocconi, poi ha conseguito la Laurea Specialistica in Economia e Legislazione per l'Impresa presso l'Università Bocconi e un Master in HR Specialist presso l'Università Roma Tre. Attualmente è Program Coordinator del Master in Corporate Finance (MCF) presso SDA Bocconi School of Management. La sua collaborazione con SDA Bocconi ha avuto inizio nel 2015. Ha inoltre collaborato con l’Università Bocconi dal 2013 al 2015 come Teaching Assistant del corso Mergers and Acquisition, e come Researcher presso l’Osservatorio M&A.

Le sue ricerche e il suo lavoro

Le ricerche di Antonella Liuzzi si sono da sempre concentrate su corporate finance, private equity e venture capital, M&A e corporate governance. Oltre alle attività presso la Bocconi, è socia e presidente del consiglio di amministrazione di "GreenBlu", società attiva nella proprietà e nella gestione di strutture alberghiere. La società si occupa anche dello sviluppo della rete aziendale nel nord Italia e all’estero.

La prima foto insieme

La coppia ha pubblicato la prima foto insieme nel luglio 2019 In quella occasione, l'attore ha ricevuto messaggi privati di insulti, minacce e pressioni. Lui definì quanto successo "ai limiti del bullismo": "Non è accettabile da parte di nessuno, ma mentre io ho spalle larghe per difendermi, il pensiero va a chi queste possibilità non ne ha”. Da allora, l'attore è stato ancor più geloso della sua privacy e del suo rapporto con Antonella Liuzzi.