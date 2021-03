Ospite della 71esima edizione del Festival di Sanremo è Sinisa Mihajlovic, l'allenatore del Bologna è stato fortemente voluto dal direttore artistico della kermesse, Amadeus, che lo ha chiamato tra gli ospiti speciali di questo suo "secondo mandato" sanremese. L'ex calciatore è padre di cinque figli, avuti dalla ex ballerina e showgirl Arianna Rapaccioni, sua moglie da oltre vent'anni. Scopriamo qualcosa in più sulla famiglia del tecnico.

Chi è Arianna Rapaccioni, la moglie di Mihajlovic

Arianna Rapaccioni è un’ex showgirl italiana, che nei primi Anni Novanta ha lavorato come soubrette in programmi televisivi come Luna Park, il cui conduttore era Fabrizio Frizzi, e anche in Quelli che il calcio. Nel 1995 incontra Sinisa Mihajlovic, quando ancora giocava nella Sampdoria, e perciò la Rapaccioni decide di mettere un punto alla sua carriera televisiva, occupandosi della sua famiglia.

L'amore tra Sinisa Mihajlovic e Arianna Rapaccioni

L'amore tra Sinisa Mihajlovic e Arianna Rapaccioni può davvero definirsi da favola, dal momento che è bastato un incontro per far scoccare una scintilla che dopo tanti anni brilla ancora negli occhi della coppia. Lo scorso anno, in un'intervista a Domenica In, è stata proprio la ex showgirl a raccontare come è avvenuto l'incontro con l'uomo che sarebbe diventato il suo compagno di vita: "Sinisa è arrivato e mi ha stroncato la carriera, ho lasciato Luna Park a metà anno, nel 95 l'ho conosciuto, nel 96 ci siamo sposati. Ma ci siamo innamorati subito, ci siamo guardati e non ci siamo staccati più". Dal loro matrimonio sono trascorsi 25 anni, durante i quali sono nati cinque figli.

La loro è una famiglia bellissima, alla quale il tecnico è fortemente legato, in conferenza stampa nell'annunciare il suo stato di salute disse che sarebbe guarito per i suoi figli e per sua moglie, come ha lui stesso dichiarato raccontando le brutture della malattia: "Non ho smesso subito di lavorare, perché mi teneva vivo. Non vedevo l'ora di vedere l'allenamento dei miei in diretta in tv dall'ospedale. Sono cose che mi tenevano in vita. Ma soprattutto la mia famiglia, mia moglie Arianna, i miei figli".

Viktorija e Virginia le figlie più grandi di Mihaijlovic

Viktorija ha 24 anni, occhi verdi e lunghi capelli castani, è la primogenita dell'allenatore e di sua moglie Arianna. La ragazza ha quattro fratelli: Virginia, Miroslav, Dushan, Nicholas. La ragazza ha ereditato la sua bellezza dalla madre Arianna, ed è più volte stata ospite in televisione, dove non si può dire lavori con assiduità. Fidanzata da qualche mese con Pietro Pellegri, giocatore nell'As Monaco, non mette particolarmente in mostra la sua vita privata sui social, nonostante sia piuttosto presente con i suoi 139mila follower. Nel 2019 è stato pubblicato un libro con il quale la giovane figlia dell'allenatore ha raccontato il rapporto con suo padre, descrivendolo sotto una veste inedita e decisamente più dolce:

Mi hanno proposto questo progetto, avevo paura, tanta… poi ho pensato che questo sarebbe stato un regalo stupendo per la mia famiglia, per me. Per raccontare al mondo il grande cuore di papà, perché per capire il suo sguardo, bisogna conoscere la sua storia, bisogna “leggere” il suo cuore, il nostro cuore.

Secondogenita della coppia, Virginia ha 22 anni e insieme alla sorella maggiore ha partecipato all'Isola dei Famosi nel 2019. Le ragazze sono state apprezzatissime dal pubblico che ha imparato a conoscerle. Virginia è fidanzata da ormai tre anni con il calciatore Alessandro Vogliacco con cui non esita a mostrare anche sui social diversi scatti che mostrino il loro legame così intenso. Rispetto alla sorella maggiore, Virginia è molto più proiettata verso il mondo della moda, tanto da essersi laureata lo scorso settembre in Scienze della moda e del costume.