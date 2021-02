Carlo di Francesco e Fiorella Mannoia potrebbero essere ad un passo dalle nozze, rivelano alcune indiscrezioni del settimanale Di Più, venuto a conoscenza delle pubblicazioni di matrimonio. Quella tra la cantante e il produttore musicale, ex professore di canto nella scuola di Amici, è una delle storie d'amore più seguite nel mondo della musica. Tra loro ci sono 26 anni di differenza, ma ciò nonostante il loro rapporto è solido e duraturo. Fino ad ora, Fiorella Mannoia non aveva mai pensato al matrimonio come una priorità, ma ora la cantante sarebbe pronta a fare il grande passo.

Chi è Carlo di Francesco, fidanzato di Fiorella Mannoia

Volto non nuovo al mondo dello spettacolo, abbiamo visto Carlo di Francesco, 41 anni, nei panni di professore di canto nella scuola di Amici, nella tredicesima edizione del talent di Maria De Filippi. Ma prima ancora del suo ruolo in tv, Carlo di Francesco è un polistrumentista di grande successo, specializzato nelle percussioni. Passione che deriva da un'importante esperienza di studio a Cuba, all'età di 18 anni. Originario di Avezzano, in provincia de l'Aquila, di Carlo al 2010 affianca la sua attività artistica a quella di produttore, affiancando in tourneé artisti come Alex Britti, Edoardo Bennato e Ornella Vanoni. Nel 2017 di Carlo ufficializza la sua storia d'amore con un'altra grande artista, Fiorella Mannoia, 26 anni più grande di lui.

La storia d'amore tra Fiorella Mannoia e Carlo di Francesco

A confermare che i due ci fosse una relazione, è stata la prima foto social di coppia pubblicata nel 2018 durante un viaggio insieme a New York. Fiorella Mannoia e Carlo di Francesco ai tempi erano fidanzati già da dieci anni, ma hanno preferito restare al riparo dal gossip. Il loro rapporto ha appassionato milioni di fan, affascinati dell'idea di un amore libero, coraggioso e senza età, come lo hanno definito i diretti interessati : "Siamo aperti, non chiusi. Per questo non ci stanchiamo. Ognuno è libero di aderire alle proprie passioni. Non sei mai solo e infelice, quando ne hai", ha raccontato Fiorella Mannoia al Corriere della Sera. Così i due ingannano anche il passare del tempo: "Giocare sempre. La vecchiaia è faccenda di corpo. di muscoli. Per il resto è un'invenzione. La vecchiaia non esiste". Compagni di vita e di viaggi, ma nonostante il legame sereno e duraturo, fino ad ora la Mannoia aveva spiegato che il matrimonio e i figli non sono per lei una priorità.