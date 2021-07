Chi è Chiara Bontempi, fidanzata e futura moglie di Gianmarco Tamberi dopo le Olimpiadi di Tokyo Tra gli atleti italiani impegnati alle Olimpiadi di Tokyo 2021 c’è Gianmarco Tamberi, nell’ambiente conosciuto come Gimbo. Il campione di salto in alto è fidanzato da più di 11 anni con Chiara Bontempi, una ragazza marchigiana che è stata al suo fianco durante tutto il suo percorso sportivo. La 26enne, laureatasi a Verona, qualche giorno prima della partenza per il Giappone ha ricevuto una proposta di matrimonio a dir poco romantica, alla quale non ha potuto che rispondere con un “sì”.

A cura di Ilaria Costabile

Tra gli atleti italiani più quotati alle Olimpiadi di Tokyo 2021 c'è Gianmarco Tamberi, specializzato nel salto in alto. Al suo fianco da quasi dodici anni c'è Chiara Bontempi, 26 anni che compirà il prossimo 12 agosto e che presto diventerà sua moglie. La proposta di matrimonio, prima di partire per Tokyo, è stata una promessa mantenuta dall'atleta che nel 2016, infatti, aveva dichiarato che avrebbe chiesto alla sua dolce metà di stare al suo fianco per tutta la vita, ma solo una volta arrivate le Olimpiadi. Su Instagram la giovane marchigiana è semplicemente bontempichiara e può vantare un suo seguito sui social.

Chi è Chiara Bontempi, la fidanzata di Gimbo

Chiara Bontempi, classe 1995, ha vissuto tutta la sua adolescenza ad Ancona insieme alla famiglia. Chiara ha un fratello, Piefrancesco, e sua madre è la titolare di un negozio di articoli per la casa, il Blanc Mariclo, che si trova nella cittadina delle Marche. La fidanzata di Gianmarco Timberi, conosciuto anche come Gimbo, si è laureata ad aprile 2019, come si evince da alcuni scatti pubblicati sul suo profilo Instagram. Una laurea conseguita a Verona, in seguito alla quale si è poi dovuta spostare tra Milano e Roma, dove ha iniziato pian piano a muovere i primi passi nel mondo del lavoro. Intanto, però, non ha mai smesso di seguire il suo fidanzato, talvolta accompagnandolo anche durante le trasferte, oltre che, sostenerlo emotivamente in questi anni di sacrifici.

La storia d'amore e la proposta di matrimonio

Chiara Bontempi e Gianmarco Tamberi sono fidanzati dal 2009. I due si sono conosciuti quando erano ragazzini, ma fin da subito hanno trovato l'uno nell'altra la rispettiva anima gemella. Belli, innamorati e felici, sui social mostrano stralci della loro vita insieme, fatta di traguardi raggiunti, vittorie condivise, viaggi e momenti di spensieratezza. Ultimo avvenimento significativo è stata la proposta di matrimonio da parte dell'atleta che ha deciso di chiedere in sposa la sua dolce metà poco prima di partire per le Olimpiadi, ovviamente la risposta non poteva che essere affermativa: "Non trovo le parole…L'emozione è talmente tanta che ancora non ci credo. Ti amo amore mio infinito, Ti direi di si ogni singolo giorno" scrive lei su Instagram pubblicando uno scatto in cui i due si lasciano andare ad un bacio, appassionato, e lei tiene ancora tra le braccia il fascio di rose rosse che hanno accompagnato il romantico gesto. Lei, intanto, è volata in Giappone per supportare il suo compagno in ogni momento: "Mi sembrava giusto esserci, vivere insieme l’esperienza giapponese è molto importante, soprattutto per lui che si nutre dell’energia del pubblico, e qui di pubblico non ce ne sarà. Volevo che, alzando gli occhi dalla pedana verso le tribune, vedesse almeno il volto di una persona che lo ama" ha detto al Corriere della Sera.