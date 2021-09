Chi è Delia Duran, moglie di Alex Belli dopo Katarina Raniakova Delia Duran, attrice e modella venezuelana, è la moglie di Alex Belli, attore noto per il suo ruolo nella fiction “Centovetrine” e concorrente del Grande Fratello Vip 2021. I due si sono sposati nel giugno del 2021, a poco più di due anni di distanza dal loro primo incontro. Lui sembra aver finalmente ritrovato la serenità, dopo relazioni complicate alle spalle.

A cura di Elisabetta Murina

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Venezuelana, 33 anni, attrice e modella dal fisico statuario. Nusat del Valle Duran Perez, conosciuta come Delia Duran, è la moglie di Alex Belli, attore noto al grande pubblico per il suo ruolo nella fiction Centovetrine di Canale 5 e neo concorrente del Grande Fratello Vip 2021, che ha debuttato proprio ieri (13 settembre). I due hanno partecipato a Temptation Island Vip 2019 e sono convolati a nozze nel giugno del 2021 nelle stessa tenuta sul lago di Como dove, come hanno dichiarato al settimanale Chi di Alfonso Signorini, era iniziato il loro amore due anni prima.

Chi è Delia Duran, la moglie di Alex Belli

La 33enne venezuelana si è avvicinata alla recitazione sin da piccola, iniziando a comparire in alcune telenovelas girate nel suo Paese. Arrivata in Italia, Delia si afferma come modella e fotomodella, per poi continuare il suo percorso in televisione: ha recitato nelle fiction Il bello delle donne nel ruolo di Elena e in L'onore e il rispetto-Ultimo capitolo nei panni di Michela, entrambe in onda Canale 5.

La storia d'amore tra Alex Belli e Delia Duran

Grazie a Delia Duran, Alex Belli sembra aver ritrovato la stabilità. I due hanno partecipato a Temptation Island Vip 2019 in sostituzione ad una coppia che aveva abbandonato il villaggio. Questa esperienza, nonostante la gelosia e le tentazioni, ha rafforzato il loro rapporto. L'attore e la modella venezuelana si sono sposati a giugno 2021 nella stessa tenuta in provincia di Como dove, come hanno dichiarato a Chi, si sono conosciuti due anni e mezzo fa.

Leggi anche Il fidanzato di Francesca Cipriani è Alessandro Rossi, imprenditore edile e arredatore

Il matrimonio finito di Alex Belli con Katarina Raniakova

Prima del fatidico sì a Delia Duran, Belli ha alle spalle un matrimonio fallito con Katarina Raniakova, durato più di 4 anni. La separazione con la modella slovacca è stata turbolenta e complicata, nonostante i numerosi tentativi di rimettere in piedi il rapporto. Lo stesso attore, intervistato da Vanity Fair nel 2015, ha ammesso di aver tradito la moglie.

Katarina Raniakova, ex moglie di Alex Belli

La relazione di Alex Belli con Mila Suarez

L'inizio della storia d'amore tra Delia Duran e Alex Belli è stato fin da subito al centro dei gossip. Lui stava uscendo da una complicata relazione con la modella Mila Suarez, concorrente del Grande Fratello 2019, che lo accusava di averla tradita con Delia Duran, sua attuale moglie. Durante il confronto nella casa del GF, la modella lo ha colpevolizzato per averla abbandonata in un momento delicato: "Mi dai la nausea. Mi hai buttato in un albergo quando avevo più bisogno di te, quando ero in ospedale. Io ho chiuso con te, ma ho diritto di parlare della mia storia. Sei un bravo attore". A commentare via social la comparsa di Belli nella casa del GF, ci ha pensato l'ex moglie Katarina Raniakova, rivelando che l'attore non può avere figli.