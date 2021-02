Francesco Renga è uno dei cantautori più noti della musica italiana ed è tra i concorrenti della 81esima edizione di Sanremo, dove si è presentato con il brano: "Quando trovo te". Nonostante sia da sempre molto riservato, la sua vita privata è stata per anni sotto i riflettori, anche se attualmente non si può dire, di certo, che sia un avvezzo frequentatore delle cronache rosa. Dopo una lunga relazione con Ambra Angiolini, il cantante ha ritrovato l'amore con Diana Poloni, chef e ristoratrice bresciana.

L'amore finito con Ambra Angiolini

Il cantante originario della Sardegna, ma cresciuto a Brescia, ha avuto per undici anni una relazione con Ambra Angiolini, diventata la madre dei suoi figli. I due sembravano vivere un amore da favola, almeno agli occhi dei fan, ma nel 2015 la loro relazione ha visto la parola fine. Il loro non è stato però un colpo di fulmine, diversamente da quanto si può pensare. Si sono incontrati in una radio e da quel giorno è scattata una bella amicizia che, però, solo col tempo è diventata qualcosa di più. Dopo telefonate lunghissime e un costante rincorrersi, alla fine si sono incontrati a Milano. Da quel giorno, poi, è scoppiato l'amore. Nel 2004 nasce la loro prima figlia, Jolanda, a cui il cantante aveva dedicato anche la canzone "Angelo" proprio ad un Festival di Sanremo. Due anni dopo, poi, è arrivato anche Leonardo. Il loro amore, quindi, è andato avanti tra alti e bassi dovuti alle sofferenze dell'attrice e ad altre problematiche, ma nonostante tutto le cose sembrava andassero bene. In realtà quella felicità era già stata incrinata e nel 2015, dopo varie indiscrezioni, è arrivata la conferma della rottura. Adesso i due mantengono un rapporto sereno e rispettoso, soprattutto per la tranquillità dei loro figli.

Chi è Diana Poloni, la nuova fidanzata di Francesco Renga

Dopo la fine della storia con Ambra Angiolini, Francesco Renga dopo qualche tempo ha intrapreso una relazione con Diana Poloni, una ristoratrice bresciana. Sebbene la loro storia d'amore vada avanti già da quattro anni, l'ufficialità è arrivata relativamente da poco. I primi scatti insieme sono stati pubblicati da alcune testate, fino a qualche pubblicazione su Instagram dal cantante, dal momento che la sua compagna ha un profilo blindato.