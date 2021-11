Chi è Fausto Pinna, compagno di Iva Zanicchi e produttore musicale Stanno insieme da oltre 30 anni ed il loro amore è vivo come il primo giorno: Iva Zanicchi, dopo il matrimonio con Antonio Ansoldi, ha conosciuto Fausto Pinna e se n’è innamorata. Galeotto fu il disco ‘Care Colleghe’: sempre fedeli l’uno all’altra, hanno scelto di non convolare a nozze. Conosciamo meglio l’uomo che ha rubato il cuore della celebre artista.

A cura di Gaia Martino

Iva Zanicchi è pronta a diventare la protagonista di Canale 5. D'Iva è il nome del one woman show che si svilupperà in due serate-evento ricche di musica, ospiti ed intrattenimento. Giovedì 4 ed 11 novembre in prima serata una delle artiste più famose del panorama musicale e televisivo italiano salirà sul palco per raccontare la sua vita. Si è sempre distinta per il suo carattere e per l'innata simpatia ed ironia: "Parlo degli inizi, delle difficoltà, ci metto una barzelletta ogni tanto" ha svelato Iva, in un'intervista ‘spoiler' per Tv Sorrisi e Canzoni.

Al suo fianco, da tanti anni, c'è Fausto Pinna. Dopo la fine del matrimonio con Antonio Ansoldi che le ha regalato la figlia Michela, Iva Zanicchi ha ritrovato l'amore tra le braccia del suo ‘angelo custode‘, come da lei descritto. Conosciamolo meglio.

Chi è Fausto Pinna, il compagno di Iva Zanicchi

Non hanno mai coronato il loro amore con il matrimonio ma si considerano marito e moglie. Il loro legame è davvero speciale: Iva e Fausto stanno insieme da oltre trent'anni ma lui non ha mai smesso di corteggiarla. Nato in Sardegna, Fausto è un produttore musicale: dietro l'album dell'artista emiliana, ‘Care Colleghe', c'è infatti il suo nome. Si legge sul web che galeotto fu proprio quella collaborazione che risale al 1987, anno in cui è scoppiato l'amore.

Leggi anche Tutti pazzi per Vivo, perché la commedia musicale Netflix piace così tanto

Fausto Pinna non è presente su alcun social network: risulta difficile dunque scoprire altre informazioni sul suo conto. Lo troviamo però in alcuni post pubblicati dalla Zanicchi: uno scatto, dolcissimo, risale al giorno di San Valentino.

Perchè Iva Zanicchi e Fausto Pinna non sono marito e moglie

Ma perchè non si sono mai sposati? Fu Iva, nel corso di un'intervista, a confessare di non desiderare il matrimonio. Sempre fedeli l'uno all'altra, l'artista una volta bloccò una tentazione sul nascere: