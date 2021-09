Chi è Gianni Muciaccia, il marito di Jo Squillo che non è il conduttore di Art Attack La storia d’amore tra Jo Squillo e Gianni Muciaccia dura da più di 40 anni. Lui, però, non è il famoso presentatore del programma per bambini “Art Attack”, ma un direttore artistico e produttore musicale. La musica li ha fatti conoscere negli anni ottanta e da quel momento non si sono più lasciati. Adesso l’esuberante cantante e conduttrice è una concorrente del Grande Fratello Vip 2021.

A cura di Elisabetta Murina

Lei è una delle cantanti che grazie al successo di Siamo Donne con Sabrina Salerno ha fatto la storia del pop italiano. Lui è un produttore discografico e direttore artistico. Sono l'esuberante Jo Squillo e il marito Gianni Muciaccia che, al contrario di quanto interpretato in passato, non è il conduttore dello storico programma per bambini Art Attack, Giovanni Muciaccia. I due sono l'uno accanto all'altra da più di 40 anni. E Muciaccia seguirà senza dubbio anche le vicende di Jo Squillo nella casa del Grande Fratello Vip 2021.

Chi è Gianni Muciaccia, il marito di Jo Squillo

È la passione per la musica ad aver avvicinato i giovani Muciaccia-Coletti, vero cognome di Jo Squillo. Negli anni ottanta, lui suonava nel gruppo punk che aveva fondato, i Kaos Rock, e lei aveva collaborato a qualche canzone. Da allora i due non si sono più lasciati. Muciaccia ha seguito tutta la carriera della moglie, abbandonando il palcoscenico e decidendo di passare al dietro le quinte. Ora, infatti, è direttore artistico e produttore discografico per grandi artisti. E, ovviamente, lavora con la moglie: insieme hanno ideato il canale televisivo Tv Moda.

Jo Squillo al Gf Vip, qual è il suo vero nome

Nel corso della sua carriera artistica, Jo Squillo, all'anagrafe Giovanna Coletti, passa dalla musica alla televisione. Nel 1991 partecipa al Festivalbar in coppia con Sabrina Salerno presentando il singolo Siamo Donne, che ottiene un enorme successo. Da quel momento in poi si dedica sopratutto alla televisione, sia nei panni di conduttrice che di concorrente. L'ex cantante partecipa alla seconda edizione del reality La Fattoria e all'Isola dei Famosi 2019, dove si ritira per problemi di salute.Ora Jo Squillo è entrata nella casa del Grande Fratello Vip 2021 senza pregiudizi e con l'intento, come ha dichiarato al settimanale Chi, di aiutare gli altri concorrenti: "Non ho visto chi sarà con me nella Casa, vorrei creare legami speciali con tutti senza pregiudizi. Voglio dispensare consigli di moda a tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip".