Zlatan Ibrahimovic sarà uno degli ospiti speciali della 71esima edizione del Festival di Sanremo, fortemente voluto da Amadeus. Il calciatore ha da anni al suo fianco la bellissima Helena Seger, donna riservata, ma sempre presente che gli ha dato la gioia di diventare padre di due bellissimi bambini: Maximilian e Vincent. Nonostante siano l'uno accanto all'altra da molto tempo, non sono mai arrivati alle nozze, ma questo non li rende certamente una coppia meno affiatata di altre.

Chi è Helena Seger, la fidanzata di Ibrahimovic

Classe 1970 nata in Svezia, con un bel passato da modella, Helena Seger è di 11 anni più grande del suo compagno, che ha conosciuto nel 2001 per non lasciare più. I due si mostrano davvero affiatati e inseparabili, nonostante la differenza d'età che li separa, Helena si è sempre mostrata sicura di sé e non ha mai rimpianto di aver lasciato il suo lavoro per dedicarsi interamente alla famiglia e seguire il suo compagno ovunque fosse necessario, diventando di fatto la sua manager e occupandosi dei suoi incarichi, che gli portano circa 12 milioni di euro all'anno. Una vita trascorsa l'uno accanto all'altra senza sentire il desiderio di sposarsi, ma mostrandosi uniti più che mai.

Chi sono i figli Maximilian e Vincent

Nel 2006 e nel 2008 Helena Seger dà alla luce Maximilian e Vincent, i due figli di Ibrahimovic, ai quali il calciatore svedese è legatissimo. Stando a quanto dicono fonti vicine alla coppia, la ex modella non avrebbe mai voluto a supportarla nella crescita dei suoi figli baby sitter o tate, occupandosi lei stessa delle loro necessità. Pare che nella coppia ci sia un patto non scritto secondo il quale una volta che lo sportivo abbia posato le scarpette al chiodo, toccherà proprio a lui occuparsi dei due ragazzi che adesso hanno 14 e 12 anni.

La storia d'amore lontana dai riflettori e i gossip su Ibrahimovic

Quella tra Helena Seger e Zlatan Ibrahimovic è sempre stata una storia d'amore lontana dai riflettori. I due non hanno mai amato la mondanità e da sempre rifuggono le cronache rosa. Intanto, nel corso degli anni, non sono mancati i gossip attorno al calciatore, che stando a numerose indiscrezioni avrebbe intrattenuto flirt con diverse donne, tutti prontamente smentiti o comunque mai confermati. L'ultimo in ordine di tempo sarebbe quello che lo ho visto accanto a Diletta Leotta. Ma con la conduttrice di Dazn si è trattato solo di un feeling professionale e niente di più.