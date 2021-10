Chi è Filippo Gili, fidanzato di Vanessa Scalera e attore televisivo Ecco chi è Filippo Gili, dal 2006 compagno di vita dell’attrice resa celebre dalla fiction “Imma Tataranni – Sostituto procuratore”. La coppia è molto discreta e lei preferisce non parlare della sua vita privata. Lui è un regista teatrale, che ha diretto anche alcuni film e ha recitato come attore.

A cura di Valeria Morini

La vita privata di Vanessa Scalera, l'attrice resa ormai una celebrità dalla serie di Rai1 "Imma Tataranni – Sostituto procuratore", è a prova di gossip. Ma sappiamo che il fidanzato si chiama Filippo Gili. I due hanno una relazione molto stabile, stanno insieme da più di 10 anni anche se non sono marito e moglie e non hanno figli. Proprio sul matrimonio, fu Vanessa Scalera che precisò a Domenica In: "Ci sposiamo? Ma no". Vanessa Scalera e Filippo Gili condividono la stessa passione, lo stesso lavoro: lui è un attore e regista teatrale. Tra le fiction più popolari che Filippo Gili ha interpretato di recente, c'è sicuramente "Buongiorno mamma", uno dei recenti successi di Canale 5.

Chi è Filippo Gili, l'attore italiano fidanzato di Vanessa Scalera

Romano, classe 1966 (quindi ha 55 anni) , Filippo Gili è diplomato presso l’Accademia Nazionale di Arte Drammatica Silvio d’Amico. Ha recitato a teatro per Luca Ronconi, ma è soprattutto un regista molto attivo sul palcoscenico. Tra gli spettacoli da lui diretti, Porte chiuse di Sartre, Spettri di Ibsen, Oreste, scritto a quattro mani con Marco Bellocchio, Amleto con Daniele Pecci, Aspettando Godot di Beckett, Il gabbiano e Tre sorelle di Cechov, Antigone di Sofocle. Ha scritto opere teatrali, sceneggiature cinematografiche e ha diretto il film tv Casa di bambola, i cortometraggi In un soffio e Macbeth e i lungometraggi Prima di andar via e L’ultimo raggio di luce. Il suo ultimo grande successo è stato "Buongiorno mamma", la fiction di Canale 5 con Raoul Bova, dove ha interpretato il ruolo di Filippo della Rosa, nonno materno di Anna.

La vita privata di Vanessa Scalera con il compagno Filippo Gili

Recentemente, Gili e la Scalera sono stati paparazzati insieme sul settimanale Gente. Vista la popolarità di "Imma Tataranni", l'attrice non può più sfuggire alla curiosità del gossip. Anche se la cosa la infastidisce non poco, come ha spiegato a Fanpage.it. Molto discreta sulla sua sfera privata, ha confessato di non amare questa visibilità mediatica: "La vivo male però mi hanno detto che mi ci devo abituare. Dopo il finale di stagione, secondo me cadrà tutto nel dimenticatoio. Mi ha sconvolto perché io ho una vita normalissima. Studio, poi vado al supermercato… Non sono una rockstar. Ci devo fare il callo". In linea di massima, Filippo Gili e Vanessa Scalera sono sempre molto discreti, lui in una intervista ha dichiarato di non voler parlare della loro storia perché l'attenzione deve essere sempre rivolta alle singole carriere, in particolare alla bravura di Vanessa Scalera. Filippo Gili ha un profilo Instagram, che però sembra usare molto poco.