Tra gli ospiti della 71esima edizione del Festival di Sanremo ci sono anche i Negramaro, la band pugliese da record, che ha conquistato un posto speciale nella musica italiana. Voce del gruppo, ma anche musicista, Giuliano Sangiorgi da anni ha al suo fianco una donna che fa parte anche lei del mondo dello spettacolo, si tratta della sceneggiatrice Ilaria Macchia, dalla quale ha avuto anche una bambina. Scopriamo qualcosa sul suo conto.

Chi è Ilaria Macchia, scrittrice e compagna di Giuliano Sangiorgi dei Negramaro

Nata il 3 agosto e cresciuta in un paese vicino Lecce, di nome San Donato, Ilaria Macchia non è una donna che ama stare sotto i riflettori e lo dimostra il fatto che insieme al suo compagno non hanno mai ostentato la loro notorietà. Da anni è ormai affermata come scrittrice e sceneggiatrice, carriera intrapresa dopo aver studiato cinema a Roma, al Centro Sperimentale. Tanti sono i progetti cinematografici ai quali ha preso parte, tra i quali ricordiamo “Non è un paese per giovani” e L'Attesa. Mentre oltre all'attività di sceneggiatrice c'è anche quella di scrittrice, ha esordito nel 2017 con il romanzo "Ho visto un uomo a pezzi" in cui parla delle possibilità che la vita offre agli individui di cambiare la propria vita.

L'amore con Giuliano Sangiorgi e la figlia Stella nata nel 2018

I due, entrambi pugliesi, stanno insieme da diversi anni, ma non sono mai stati ossessionati dal mostrare attraverso i social il loro legame, così forte ed intenso. Come ha dichiarato il cantante in un'intervista, entrambi sono talmente innamorati del loro lavoro e hanno un rispetto reciproco così forte che "Possiamo rimanere per giorni in casa a scrivere senza mai incontrarci". Ma nella loro vita è arrivata nel 2018 una new entry, la loro primogenita Stella. I due l'hanno accolta con un'immensa gioia e non sono mancati momenti anche social dedicati alla bambina, come la lettera d'amore che il cantante ha dedicato alla seconda donna della sua vita.