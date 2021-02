Victoria Stella Doritou è la fidanzata di Irama, ex vincitore di Amici che vedremo tornare sul palco del Festival di Sanremo 2021. Victoria ha 24 anni ed è una modella di origini cipriote. Irama non ha mai chiarito come si sono conosciuti lui e Victoria, ma quel sappiamo è che il loro primo incontro è stato a Parigi, a marzo del 2019, quando la coppia è stata paparazzata per la prima volta insieme dopo una cena romantica all'Hotel Cotes. I due, inoltre, lo scorso anno hanno trascorso il lockdown insieme a Milano. Secondo il gossip pare che la bella modella cipriota sia stata proprio la causa della rottura tra Irama e la sua ex fidanzata Giulia De Lellis e che la loro frequentazione sia iniziata prima della rottura con l'influencer.

Chi è Victoria Stella Doritou, la fidanzata di Irama

Victoria Stella Doritou è nata a Limisso nel 1997. Sin da bambina ha coltivato la passione per la danza e per la moda. Ha studiato in Ungheria, prima di iniziare una vera e propria carriera da modella che l'ha portata sulle passerelle italiane, grazie all'agenzia Indipendent Model Management. Il nome di Victoria Stella è stato spesso associato a Uomini e Donne perché, prima della storia con Irama, la modella è stata legata all'ex tronista Andrea Zelletta, ai tempi delle sue passerelle. La loro storia sarebbe finita nel 2018 e la modella sarebbe rimasta single fino all'anno successivo, quando ha trovato l'amore tra le braccia del rapper.

Le altre fidanzate di Irama, da Giulia De Lellis a Yanirsa

Irama ha notoriamente una passione per le belle donne. Nonostante il cantante non ami esporre spesso la sua vita privata ai riflettori del gossip, quando la sua relazione con l'influencer Giulia De Lellis diventò ufficiale, furono decine le modelle che uscirono allo scoperto raccontando di aver avuto un flirt con l'ex vincitore di Amici. Stando ai racconti delle ragazze, il cantante avrebbe tenuto in ballo più relazioni contemporaneamente. La sua ex fidanzata e modella Ana Yanirsa infatti, protagonista del videoclip di Nera, ha accusato Irama di aver tentato di riprendere i rapporti con lei quando si stava già frequentando con Giulia De Lellis. Nel suo passato sentimentale c'è inoltre la storia con Giulia Tascione, modella abruzzese, Nicole Vergani e Sephora Ferrillo, colleghe del talent di Maria De Filippi, e Megghi Galo, ex corteggiatrice di Lucas Peracchi a Uomini e Donne.