Chi sono i figli di Al Bano, dal matrimonio con Romina Power all’amore per Loredana Lecciso Ha una famiglia numerosa e una grande passione: la musica. Nato nel piccolo paese pugliese di Cellino San Marco, Al Bano è uno dei cantanti più noti in Italia ed è stato spesso al centro dei gossip per la sua vita privata. È stato sposato per quasi 30 anni con Romina Power, da cui ha avuto 4 figli: Ylenia, Yari, Cristel e Romina Jr. Ha poi voltato pagina grazie all’amore con Loredana Lecciso, che lo ha reso padre altre due volte. I due, infatti, hanno avuto due figli, Yasmine e Al Bano Jr.

Ha una famiglia numerosa, è legato alla sua terra, la Puglia, e ha un grande amore: la musica. Negli anni, Al Bano, nativo di Cellino San Marco, si è fatto conoscere per la sua voce e anche per la sua vita privata, che lo ha portato spesso al centro dei gossip. È stato sposato per quasi 30 anni con Romina Power, con cui ha condiviso importanti palcoscenici e da cui ha avuto 4 figli: Ylenia, scomparsa in circostanze misteriose nel 1993, Yari, Cristel e Romina Jr. Ad oggi il cantante pugliese ha mantenuto un legame professionale con la ex moglie ma, nella sua vita, c'è un'altra donna, Loredana Lecciso. I due sono legati da un amore ventennale e sono genitori di due figli: Yasmine e Al Bano Jr.

Al Bano e il matrimonio con Romina Power

È il 26 luglio 1970 quando Al Bano e Romina Power pronunciano il fatidico sì nella chiesa di Cellino San Marco, in Puglia, città natale di lui. Un amore reso ancora più forte dalla passione comune per la musica. I due, infatti, hanno condiviso tanti palcoscenici importanti, come quello del Festival di Sanremo (più di una volta) e dell'Eurovision Song Contest. La loro favola d'amore, però, inizia a entrare in crisi nel 1993, in seguito alla scomparsa in circostanze misteriose della loro primogenita, Ylenia, mai ritrovata. E così, nel 1999, Al Bano si separa da Romina dopo 29 anni di matrimonio. La sentenza definitiva di divorziò arriva nel 2012, quando il cantante ha già voltato pagina grazie all'amore per Loredana Lecciso. Oggi, i due hanno un rapporto professionale e in alcune occasioni sono tornati insieme sul palco, davanti agli occhi sognanti dei fan, che sperano ancora in un ritorno di fiamma. Romina, in un'intervista al Corriere della Sera in occasione del 50esimo anniversario di matrimonio, è tornata a parlare di Al Bano: "Probabilmente se non ci fossimo innamorati, non avremmo scritto canzoni e cantato insieme. Non avevamo programmato nulla… Mi ha insegnato a stare sul palco e ad affrontare il pubblico".

Al Bano e Romina Power al Festival di Sanremo 2020

Chi sono i figli di Al Bano e Romina Power e cosa fanno nella vita

Nel corso del loro lungo matrimonio, Al Bano e Romina Power hanno avuto quattro figli: Ylenia, Yari, Cristel e Romina Jr. La primogenita è scomparsa nella notte tra il 31 dicembre 1993 e il 1 gennaio 1994 a New Orleans, in America. Nonostante gli appelli disperati dei genitori, non è mai stato ritrovato il corpo della ragazza, che all'epoca aveva 23 anni. Al Bano sembra essersi rassegnato all'idea della sua morte, mentre Romina nutre ancora la speranza che sia viva (se così fosse, avrebbe 51 anni). Gli altri tre figli, invece, hanno oggi 48 anni, 36 anni e 28 anni.“Yari ora è fidanzato con una brava ragazza portoghese, fa l’avvocato, è specializzata in diritti umani; Cristèl si è appena sposata e vive in Croazia; Romina Jr. sta a Roma", ha raccontato la madre in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera nel 2017.

I filgi di Al Bano e Romina Power (da sinsitra): Yari, Romina Jr. e Cristel

Al Bano e la compagna Loredana Lecciso

L'amore tra Al Bano e Loredana Lecciso dura da più di 20 anni, come hanno raccontato in un'intervista al settimanale Oggi: "I momenti difficili ci sono stati, ma ci hanno unito ancora di più. Ci hanno permesso oggi di avere il giusto equilibrio. Siamo molto simili, più simili di quanto la gente immagini". I due, infatti, hanno iniziato a frequentarsi nei primi anni duemila, dopo che Al Bano aveva deciso di separarsi dall'ex moglie Romina Power. I rapporti tra le due donne della sua vita non sono sempre stati facili: "Ho permesso a troppe persone di mettere il becco tra di noi. Ora non consento più ad anima viva di varcare il confine della nostra coppia", ha raccontato Loredana a proposito della cantante. Al Bano e Loredana hanno vissuto per diversi anni a Cellino San Marco e lei ora è pronta a fare "la pendolare con Milano per andare dai miei figli”. Con il cantante pugliese, infatti, ha avuto due figli, Yasmine e Al Bano Jr.

Al Bano e Loredana Lecciso

Chi sono i figli di Al Bano e Loredana Lecciso e cosa fanno nella vita

Loredana Lecciso e Al Bano sono genitori di due figli: Jasmine e Al Bano Jr. La primogenita ha 20 anni e sta seguendo le orme del padre, cercando di farsi spazio nel mondo dello spettacolo. Ha debuttato nella musica con il suo primo singolo, Ego, e ha anche recitato nel film in costume La dama e l'ermellino. Con il padre è approdata al Festival di Venezia 2021 e anche in tv, dove è stata giudice di The Voice Senior. Al Bano JR. (detto Bido), invece, ha 19 anni ed esteticamente assomiglia moltissimo al padre. Non ama stare davanti alle telecamere e i suoi interessi vanno in una direzione diversa rispetto alla musica, come ha raccontato lui stesso nel salotto di Verissimo: "Cerco di trovare la mia strada, di essere un po' più indipendente. Il mondo dello spettacolo? Non ho questa vocazione. Preferisco studiare e trovare un percorso, magari, diverso e alternativo”.

I figli di Al Bano e Loredana Lecciso, Al Bano Jr. e Jasmine

I nipoti di Al Bano

Al Bano è nonno di tre nipotini, tutti nati dalla figlia Cristel con il compagno Davor Luksic, a cui è legata dal 2016. L'ultima arrivata in famiglia, lo scorso settembre, è la femminuccia Rio Ines.Prima di lei, Cristel aveva dato alla luce Kay Turone e Cassia Ylenia.