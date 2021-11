Chi sono le fidanzate de Il Volo: vita privata di Gianluca, Ignazio e Piero Il Volo, il trio musicale formato da Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone, sta riscuotendo un enorme successo sia in Italia che all’estero. E se la loro musica è ormai nota al grande pubblico, lo stesso non si può dire della loro vita privata. Stando alle poche informazioni che si hanno, solo Piero sarebbe single, mentre nel cuore degli altri due giovani cantanti ci sarebbe una ragazza.

Se la loro musica è ormai popolare, della loro vita privata si hanno pochissime informazioni. Stando al poco che si sa, Piero dovrebbe essere single mentre gli altri due componenti del gruppo dovrebbero avere una fidanzata.

Gianluca Ginoble è fidanzato con Eleonora

La vita sentimentale di Gianluca Ginoble è in continua evoluzione. Al momento, stando a quanto ha dichiarato nel salotto di Verissimo lo scorso 7 novembre, nel suo cuore ci sarebbe una ragazza che ha lo stesso nome di sua madre: "Sono fidanzato, si chiama come mia madre: Eleonora”. E di cui sarebbe veramente innamorato: "Oggi sono fidanzato e realmente innamorato, posso dirlo publicamente: sono felice". Di questa misteriosa nuova fiamma, però, non si hanno molte informazioni. Non si sa quale sia il cognome, né da quanto tempo i due si stiano frequentando. Tuttavia, solo qualche mese fa alcuni rumors parlavano di un'altra ragazza nella vita del giovane tenore: Francesca, abruzzese come lui, lontana dal mondo dello spettacolo e con una certa somiglianza con Silvia Toffanin. Ma i flirt del "playboy" de Il Volo non sono finiti qui. In passato, infatti, è stato paparazzato prima con Mercedesz Henger e poi con Pasqualina Sanna, del programma La Pupa e il Secchione. Tutte brevi e sfuggenti liason.

Ignazio Boschetto è fidanzato con Ana Paula Guedes

Se Gianluca Ginoble ha avuto una vita amorosa movimentata, lo stesso non si può dire di Ignazio Boschetto. Nel cuore del tenore, infatti, da qualche tempo c'è la ballerina brasiliana Ana Paula Guedes. A svelarlo era stato lui stesso sui social questa estate, con una romantica dedica alla 27enne pronta a partecipare alla versione brasiliana di Ballando con le Stelle: "Buona fortuna amore mio per Dança dos Famosos”. Prima di lei, Gianluca aveva avuto un flirt con la showgirl Roberta Morise.

Piero Barone è single dopo il flirt con Veronica Ruggeri

Al momento Piero Barone è single. A farlo sapere è stato lui stesso nel salotto di Silvia Toffanin: "L'amore è un tema particolare, molti hanno la fortuna di trovare l'anima gemella, io ancora no". Nel suo passato, però, ci sono due donne con nomi conosciuti al pubblico: Veronica Ruggeri, giornalista de Le Iene, e Valentina Allegri, figlia di Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus. Con quest'ultima, il tenore ha avuto una relazione durata diversi mesi, al termine della quale si è poi avvicinato all'inviata del programma di Italia Uno, stando a quanto aveva riportato il settimanale Chi.