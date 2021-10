Cosa è successo tra Selvaggia Lucarelli e Morgan 12 anni fa e perché la giornalista ce l’ha con lui Selvaggia Lucarelli e Morgan hanno avuto una breve relazione nel 2009. La giornalista e l’artista furono paparazzati mentre si scambiavano un bacio rovente. Negli anni a venire, però, Lucarelli ha talvolta criticato il suo ex perché, a suo dire, non amerebbe farsi carico delle sue responsabilità. Ecco tutte le tappe del loro rapporto che sono finite sotto i riflettori.

Il bacio tra Morgan e Selvaggia Lucarelli, foto pubblicate nel 2009 dal settimanale Chi

Selvaggia Lucarelli e Morgan stanno condividendo l'esperienza di Ballando con le stelle. Lei nelle vesti di giurata, lui come concorrente. Nel loro passato, una brevissima relazione e degli sfoghi da parte della giornalista, che hanno portato spesso Asia Argento a tuonare contro di lei per difendere il padre di sua figlia. Nella prima puntata del programma condotto da Milly Carlucci, Selvaggia Lucarelli ha fatto riferimento a una chiamata attesa per dieci anni. Al netto della frecciatina, di certo ironica, ecco tutte le tappe del rapporto tra Lucarelli e Marco Castoldi, che sono finite sotto la luce dei riflettori.

2009 – Il bacio tra Morgan e Selvaggia Lucarelli: come si sono conosciuti

La relazione tra Morgan e Selvaggia Lucarelli risale al 2009. A paparazzarli e a diffondere la notizia fu il settimanale Chi. L'artista e la giornalista si erano concessi un weekend romantico ad Acqui Terme. Interpellata dai giornalisti, Lucarelli si limitò a commentare: "Morgan è un mondo folle e affascinante. Anzi, lo definirei un viaggio". All'epoca si sostenne che Selvaggia avesse conosciuto anche alcuni membri della famiglia di Marco Castoldi. In particolare la madre, la sorella e la nipote. Secondo il gossip, i due si sarebbero conosciuti nel programma Processo a X-Factor. L'artista avrebbe inviato a Lucarelli un sms con scritto: "Seguimi, ti porto via con me" e lei avrebbe accettato l'invito. La relazione, tuttavia, durò pochissimo.

2013 – La notizia del ricovero di Morgan: Asia Argento contro Selvaggia Lucarelli

Il 6 aprile 2013, Selvaggia Lucarelli pubblicò un tweet nel quale faceva sapere che Morgan era stato ricoverato: "Morgan ricoverato da ieri all'ospedale di Monza. Pare mix di farmaci. Pare fosse molto aggressivo e confuso e sia stato difficile ricoverarlo". La notizia, in realtà, era già uscita su un sito di informazione, ma Asia Argento si scagliò contro Selvaggia Lucarelli accusandola di fare "becero gossip" e dandole dell'analfabeta. In sostanza, aveva trovato indelicato che una donna che ha condiviso una relazione con Morgan, poi diffondesse dettagli su un momento di fragilità dello stesso, ledendo la sua immagine pubblica. Lo scontro social vide Selvaggia Lucarelli rispondere per le rime:

"Se si dice che ricoverano Hillary Clinton, Vasco, il Papa, Bruno dei Fichi D'india, Ferro, Belén, Berlusca, Mandela, Billie Joe ok, ma Morgan no? Asia Argento, invece di imbastire teatrini, rifletti su cosa hai condiviso tu con lui e su quanta parte hai avuto in questa infelice deriva".

A scagliarsi contro Selvaggia Lucarelli, anche Jessica Mazzoli, ex compagna di Morgan e madre di una delle sue figlie. La cantante commentò le parole della giornalista con un lapidario: "Vergognati".

2016 – Morgan, Lucarelli e Argento a Ballando con le stelle

Nel 2016, Ballando con le stelle fu lo scenario in cui Selvaggia Lucarelli ebbe modo di rivedere dopo anni Morgan, ma anche Asia Argento. L'attrice, infatti, era tra i concorrenti, mentre il cantante partecipava come ballerino per una notte. Lucarelli e Morgan, in quell'occasione, si punzecchiarono bonariamente. La giurata commentò l'esibizione di Castoldi dicendo: "Hai ballato meglio di come hai cantato a Sanremo" e lui replicò: "Non mi aspettavo tanta dolcezza da te". Meno edulcorate furono le parole di Asia Argento in quell'occasione. A Selvaggia disse: "Ci sono storie vecchie che toccano la mia famiglia. Non mi abbasso al livello delle cornacchie".

2019 – Lo sfogo di Selvaggia Lucarelli contro Morgan

Nel 2019, siamo punto e a capo. Selvaggia Lucarelli, infatti, ha di nuovo attaccato Morgan nel momento in cui l'artista faceva i conti con lo sfratto. Il cantante rimproverava amici e colleghi di non avere mosso un dito per aiutarlo. Così, la giornalista pubblicò una sua riflessione a proposito, accusando Castoldi di non prendersi mai le sue responsabilità:

"Il problema di Morgan è che non si è mai assunto la responsabilità di qualcosa in tutta la sua vita. […] Queste sceneggiate della serie “che schifo lo stato, che cattivi gli altri cantanti che non mi aiutano, che cattiva Asia Argento che vuole soldi da me” non reggono. La Argento vuole, suppongo, quello che ciascuna madre vorrebbe per una figlia: il supporto economico del padre. Ma anche lì Morgan anziché dire che è carente, dice che lei è un’assetata di denaro. Del resto la sua vita è tutta un incolpare gli altri delle sue mancanze. Ha fatto un figlio con la Mazzoli perché “lei mi ha incastrato”, si droga/si è drogato perché “Asia, è lei l’iniziatrice, mi ha fatto provare tutto”, “Sky non mi ha pagato!” e invece Sky aveva pagato ma il fisco aveva pignorato il suo compenso, la De Filippi se lo prende così com’è permettendogli di guadagnare dei soldi e lui sputa sulla De Filippi, le tasse sono colpa del commercialista, non fa più dischi da anni ed è colpa degli alieni, forse. La verità è che Morgan è colpa di Morgan. Menefreghista, irresponsabile e irriconoscente con chiunque gli si avvicini. E chi gli si avvicina scatena la sua cronica sindrome del beneficiato rancoroso: diventa pure lo stron*o che l’ha rovinato. Dai Morgan, comincia ad assumerti la responsabilità dei tuoi disastri e ti aiuteremo tutti più volentieri, forse".

2021 – La telefonata attesa per 10 anni

L'ultimo atto (per ora) è stato scritto nel corso della puntata di Ballando con le stelle, trasmessa sabato 16 ottobre. Morgan, che stavolta è un concorrente, si è esibito lasciando a bocca aperta la giuria e gli spettatori. Con grande impegno, infatti, ha realizzato una coreografia che ha dimostrato un'inaspettata bravura nel ballo. Quando è toccato alla giornalista giudicarlo, Morgan ha commentato: "Ora arriva la cattiveria". La giurata, tuttavia, ha replicato con un mezzo sorriso: “La cattiveria io? Sto ancora aspettando che mi richiami da 10 anni e io sono quella cattiva? Io?”. A giudicare dalle parole di Selvaggia Lucarelli, dunque, al netto di scontri social con la ex compagna dell'artista e frecciatine al suo indirizzo, non ci sarebbero stati più contatti tra loro. Al momento, sembra che l'astio sia stato messo da parte. La giurata, infatti, ha spezzato una lancia a favore di Morgan dicendosi convinta che meritasse il primo posto nella classifica di Ballando con le stelle, molto più di Arisa. Infine, gli ha anche dato un consiglio:

“Voglio dire ai miei colleghi che non sapete cosa rischiate a continuare a innaffiare l’ego di quest’uomo qui. La prossima settimana lo troviamo al posto di Milly Carlucci. Stiamo buoni e stiamo calmi. Io voglio darti un consiglio: credo che per te Ballando possa essere una specie di green pass per tutto il mondo dello spettacolo. Hai combinato un sacco di casini in giro, ma con Ballando puoi farti perdonare tutto, intanto hai l’atteggiamento giusto, poi a sorpresa balli bene e non ce lo aspettavamo…e se riesci a non esternare la tua sindrome, quella del rancoroso beneficato…”.

Quando Morgan ha provato a intervenire, Lucarelli lo ha messo a tacere: "No, dopo dieci anni parlo io! Da Ballando con le Stelle puoi uscirne molto bene, meglio di come sei uscito da qualunque altra parte. Devi arrivare alla fine con questo sorriso”.