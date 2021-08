Dayane Mello bacia Alexandre Cunha, chi è modello incontrato in Brasile Un nuovo amore per la modella del Grande Fratello Vip, trnata finalmente nel suo Paese di origine? In attesa di capire la natura di questa relazione, ecco chi è Alexandre Cunha: popolare modello brasiliano classe 1987, che ha posato per i più importanti brand internazionali, apparso al fianco di Dayane durante un matrimonio.

A cura di Valeria Morini

Dayane Mello è tornata a far parlare il gossip. La modella è riuscita finalmente a volare in Brasile, per ricongiungersi ai suoi cari mesi dopo la morte del fratello Lucas, avvenuta in un tragico incidente stradale mentre lei era al GF Vip, e quella della madre seguita poco dopo. Nel suo Paese di origine, Dayane ha presenziato a un matrimonio insieme al fratello Juliano e al modello Alexandre Cunha, con tanto di bacio con quest'ultimo nelle sue Instagram Stories.

Già finita con Andrea Turino?

Dunque, Cunha è il nuovo amore di Dayane? Sembrano inseparabili ma non è ancora chiara la natura di questo rapporto. Consideriamo il fatto che di recente la modella risultava legata ad Andrea Turino, tanto da aver incontrato la famiglia di quest'ultimo. Lui è un imprenditore di Caserta che la Mello ha conosciuto durante un weekend in Costiera Amalfitana e con cui è andata in vacanza a Mykonos, insieme ad altri amici.

Chi è Alexandre Cunha

Alexandre Cunha è invece uno dei più popolari modelli brasiliani e lavora a livello internazionale, con le più importanti agenzie di moda dalla Francia all'Italia e agli Stati Uniti. Nato a Belo Horizonte il 9 giugno del 1987, è stato scoperto su un autobus di ritorno da scuola a 17 anni e ha partecipato alle campagne di brand come Giorgio Armani, Dolce & Gabbana, Tom Ford, Valentino, John Galliano, Bottega Veneta. Capelli castani e occhi verdi, è alto 1,86 m ed è apparso sulle copertine di diverse riviste. In un'intervista a Vulkan, si è detto interessato ai diritti degli indios dell'Amazzonia e ha spiegato che, oltre al lavoro di modello, ha un ruolo nell'azienda di famiglia. Resta da capire se quella con Dayane è una frequentazione destinata a diventare un amore: lei potrebbe peraltro restare in Brasile a lungo, dal momento che si parla di una sua partecipazione al reality La fazenda, in onda dal 14 settembre.