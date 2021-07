Harry Kane è l'attaccante della Nazionale inglese. Nella vita privata, il calciatore è felicemente sposato con Katie Goodland. I due ventisettenni si conoscono e frequentano dai tempi della scuola. Nel 2019 sono diventati marito e moglie. Conosciamo meglio la donna che è riuscita a rapire il cuore dell'attaccante e che in queste ore, gli ha scritto un'intensa lettera in vista della finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra.

La lettera di Katie Goodland per Harry Kane

In vista della finale di Euro 2020, che vedrà andare in scena la sfida Italia – Inghilterra, la moglie di Harry Kane, Katie Goodland, ha scritto una tenera lettera per l'attaccante della Nazionale inglese. Ha rimarcato quanto sia orgogliosa di lui. Ritiene che meriti di alzare il trofeo di Euro 2020:

"Harry, lo sai che non sono una che piange facilmente, ma mi sono ritrovata in lacrime quando ho iniziato a scrivere quanto ci stai rendendo orgogliosi e ciò che stai facendo per il paese. Ero solita ridere di te quando abbiamo cominciato ad uscire insieme e tu giocavi a tirare i rigori con mio fratello Tom. Dicevi che saresti diventato il capitano dell’Inghilterra un giorno. E oggi lo sei. Ti sei prefissato un obiettivo e lo hai raggiunto. Hai sempre detto che saresti andato agli Europei per ottenere la finale. Sei un marito e un papà incredibile, i bambini non vedono l’ora che torni a casa. Immagina raccontare loro cosa è successo quest’estate un giorno, quando saranno più grandi. Ti amiamo tutti tantissimo. Meriti di alzare il trofeo con questa squadra incredibile, portalo a casa per il paese".

Chi è Katie Goodland, istruttrice di fitness e madre di 3 figli

Katie Goodland è un'istruttrice di fitness. È fidanzata con Harry Kane da quando erano ancora due adolescenti. Il campione, in un'intervista rilasciata a Esquire, disse della sua compagna: "Andavamo a scuola insieme, ha assistito a ogni passo della mia carriera. Trova un po' folle quanto accaduto e soprattutto la notorietà acquisita. Un paio di volte è finita sui giornali mentre portava a spasso i cani". Nel luglio del 2017, mentre erano in vacanza alle Bahamas, Harry Kane si è inginocchiato e ha chiesto a Katie Goodland di sposarsi. Nell'estate del 2019 si sono sposati. Dalla loro relazione sono nati tre figli: Vivienne Jane, Ivy Jane e Louis Harry Kane.