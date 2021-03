Tra le donne che calcheranno il palco dell'Ariston nella 71esima edizione del Festival di Sanremo c'è anche Federica Pellegrini. La campionessa olimpica non è certo nuova al mondo dello spettacolo e, infatti, è ormai da qualche anno che la vediamo in veste di giudice di Italia's Got Talent, accanto a Joe Bastianich, Frank Matano e Mara Maionchi. La bellissima medaglia d'oro, nonostante non l'abbia mai confermato, da qualche anno vive una storia d'amore con il suo allenatore, Matteo Giunta. Oltre ad essere il suo coach, c'è una curiosità che lo riguarda, è infatti il cugino del campione Filippo Magnini, nonché ex fidanzato della atleta azzurra.

Ultimamente i due sono stati beccati a Roma, mano nella mano, intenti a godersi una cena romantica, pensando di essere lontani da occhi indiscreti. Il loro amore sarebbe già sbocciato nel 2017, ma non ci sono mai state delle vere e proprie conferme da parte dei diretti interessati che, però, continuano a vivere le loro emozioni senza farsi condizionare dalla "schiavitù dei social".

Chi è Matteo Giunta

Quello tra Federica e Matteo Giunta è un sodalizio non solo sentimentale. Lui è infatti l'allenatore della Pellegrini dal 2013, dopo il compianto Alberto Castagnetti, Stefano Morini e Philippe Lucas. Inoltre, particolare curioso, è il cugino dell'ex di lei Filippo Magnini. Nato a Pesaro nel 1982, ex vice di Lucas, il tecnico federale in passato ha allenato lo stesso Magnini e il campione russo Evgeny Korothyskin. Nel 2018 è stato premiato dal CONI con la Palma D’Oro. Con Giunta, la Pellegrini ha vinto la medaglia d'oro ai Mondiali di Budapest 2017 e ai Mondiali di Gwangju nel 2019.

La storia con l'ex Filippo Magnini

Prima di abbandonarsi all'amore con Matteo Giunta, Federica Pellegrini ha vissuto un'intensa e lunga storia d'amore con Filippo Magnini, adesso legato a Giorgia Palmas, da cui ha avuto anche una figlia. I due, infatti, sono stati insieme per ben sei anni dal 2011 al 2017, per poi mettere fine alla loro relazione e prendere strade diverse. I due, colleghi di vasca, si sono innamorati e il loro flirt è uscito allo scoperto nell'estate del 2011, quando la storia della Pellegrini con il collega Luca Marin, ancora non era definitivamente conclusa. La complicità nello sport, oltre che nella vita è stato il motore della loro storia, ma come ha raccontato Magnini, la loro storia era arrivata ad un bivio: "Io volevo una famiglia. Federica ha un carattere tosto, io cerco di smussare certe mie caratteristiche, lei però ha scelto di seguire il nuoto, è stata lei a lasciarmi, ci ho sofferto tanto".

La relazione con Luca Marin

L’amore tra Luca Marin e Federica Pellegrini è nato nel 2009 e fin da subito è stato tra i più chiacchierati dello sport, appassionando anche il mondo del gossip. I due cercarono di tenersi lontano dagli obiettivi dei fotografi, ma finirono per prendere parte ad una puntata del Chiambretti Night, probabilmente nel tentativo di appagare parte della curiosità nata nei loro confronti. Il loro rapporto sembrava non conoscere bassi: vicini nello sport e nella vita, Luca e Federica sembravano fatti apposta l’uno per l’altra fino alla notizia della rottura che fece vacillare le convinzioni di chi li credeva inossidabili. Attorno alla loro storia, poi, aleggiava già la figura di Filippo Magnini, amico del nuotatore, che gli avrebbe rubato la scena e anche la fidanzata; famosa infatti è una scenata di gelosia che Marin avrebbe fatto al suo collega, proprio per ristabilire l'equilibrio con la sua fiamma di allora.