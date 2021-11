Francesca Monti è la nuova fidanzata di Mario Balotelli Il cuore di Mario Balotelli torna a battere per amore. Il calciatore, attaccante dell’Adana Demirspor, ha reso pubblica la sua nuova storia con una ragazza di nome Francesca.

A cura di Gaia Martino

Mario Balotelli dopo tempo ufficializza la sua nuova storia d'amore. L‘attaccante dell'Adana Demirspor, squadra che milita in Super Lig, campionato turco, si è fidanzato ed attraverso le sue Instagram story ha svelato l'identità della donna che ha rubato il suo cuore. Dopo i diversi flirt degli ultimi anni chiacchierati tra le pagine di gossip e nati in seguito la rottura da Clelia, madre del suo secondogenito Lion, il calciatore ha reso pubblica la sua nuova relazione. Il campione ultimamente ha preferito calare un velo di riserbo sulla sua vita privata non lasciando trasparire nulla sulle donne che ha frequentato. Questa volta non si tira indietro a render pubblica la sua nuova love story e la presenta con diverse storie sui social. Lei si chiama Francesca Monti.

Chi è Francesca Monti, la fidanzata di Mario Balotelli

Con una Instagram story il calciatore ufficializza la sua relazione con una giovane e bella ragazza. Mario Balotelli ha pubblicato una sorpresa ricevuta dalla sua nuova compagna, Francesca Monti, la quale gli ha scritto un biglietto, letto al risveglio: "Buongiorno amore, sono andata a fare la spesa, chiamami quando ti svegli. Ti amo"

Su Francesca Monti non si hanno molte informazioni trattandosi di una ragazza estranea al mondo dello spettacolo. Mora con gli occhi castani, ha appena compiuto 23 anni come dimostrano le ultime pubblicazioni social durante la festa di compleanno e, scrive il portale di TuttoSport, lavorerebbe come cameriera al Tucanos' Beach, sulla costa adriatica.

Il ritorno alla serenità

Per Mario Balotelli si tratta di un ritorno alla serenità nella sua vita privata dopo le discussioni con Clelia, la sua ex compagna, ed il flirt chiacchierato ma mai decollato con Dayane Mello.

Il settimanale Chi di Alfonso Signorini dopo la fine del Grande Fratello VIP 5, reality che ha visto la modella brasiliana concorrente, raccontava che il calciatore si era riavvicinato alla gieffina per riprovarci dopo il flirt del 2017. Nessun ritorno di fiamma però, i due fecero sapere che tra loro c'era solo un buon legame di affetto. Oggi il cuore di Mario è legato alla bella Francesca, entrambi sembrano essere davvero innamorati.