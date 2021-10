Francesco Oppini ricorda la fidanzata morta 15 anni fa: “Nessun addio tra noi, sei nel mio cuore” Francesco Oppini ha ricordato la fidanzata Luana. Quindici anni fa, un incidente stradale ha spezzato la sua giovane vita. Il suo ricordo, tuttavia, è rimasto scolpito nella mente e nel cuore dell’ex gieffino, che ha avuto per lei parole cariche d’affetto: “Piccola Lu, sei e sarai sempre luce, sole e sorriso”.

A cura di Daniela Seclì

Francesco Oppini ha ricordato la fidanzata Luana, morta in un incidente stradale. Su Instagram, il figlio di Alba Parietti ha avuto parole cariche di affetto per lei. Nonostante siano trascorsi quindici anni dalla sua tragica morte, il suo ricordo non si è mai sbiadito. Il suo sorriso e l'amore con il quale ha impreziosito la vita di Francesco Oppini resteranno in eterno.

Francesco Oppini non dimenticherà mai la sua Luana

Francesco Oppini, nel giorno in cui ricorre il compleanno di Luana, ha pubblicato una intensa dedica per lei su Instagram. Ad accompagnare le parole dell'ex concorrente del Grande Fratello Vip, una foto in bianco e nero di quella ragazza che era riuscita a conquistare il suo cuore e quello di tutta la famiglia Oppini:

"Ci sono quelle date che non vorresti rivivere mai, oggi purtroppo è una di quelle. Quindici anni senza te piccola Lu’. Sei e sarai sempre luce, sole e sorriso e non esistono addii tra noi, perché ovunque tu sia, sarai sempre nel mio cuore".

Per Alba Parietti un dolore che non avrà mai fine

Anche Alba Parietti non ha mai dimenticato quella giovane donna che aveva reso felice suo figlio ed era riuscita ad entrare anche nel suo cuore. Anche la conduttrice e showgirl ha pubblicato una foto di Luana su Instagram e ha rimarcato quanto il dolore per la sua scomparsa – dopo 15 anni – non si sia ancora attenuato: