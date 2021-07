Francesco Oppini sulla crisi con Tommaso Zorzi: “Mi spiace deludervi non abbiamo litigato” Il rapporto tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini aveva appassionato i fan del Grande Fratello Vip. Finita la trasmissione, però, i due gieffini non hanno mai smesso di alimentare la loro amicizia, sebbene ultimamente qualcuno abbia sentito odore di screzio tra loro, vista la lontananza degli ultimi mesi. Nulla di tutto questo, come spiega il commentatore sportivo rispondendo ad un fan.

A cura di Ilaria Costabile

L'amicizia tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini è stato uno dei temi caldi del Grande Fratello Vip. Il gieffino aveva dichiarato, non senza qualche difficoltà, di essersi invaghito del commentatore sportivo che in lui, invece, aveva trovato un amico. Una volta usciti dalla casa di Cinecittà, i due hanno continuato a frequentarsi, anche se attualmente anche la loro attività sui social sembra essersi notevolmente diradata, da qui l'ipotesi di uno screzio tra i due ex compagni d'avventura. Niente di questo, però, è accaduto come fa sapere il figlio di Alba Parietti, rispondendo ad alcune domande dei suoi fan su Instagram.

La risposta di Francesco Oppini

Sono ormai settimane che si rincorrono voci su un presunto raffreddamento dei rapporti tra Francesco Oppini e Tommaso Zorzi, i due da che sembrava fossero inseparabili, visto il legame così profondo venutosi a creare durante la quinta edizione vip del reality condotto da Alfonso Signorini, è da qualche tempo che secondo i fan più attenti sono più distanti. Non è mancata, quindi, una domanda diretta di qualcuno che curioso di sapere cosa stesse succedendo, ha chiesto al commentatore sportivo durante un momento dedicato alla chiacchierata con i fan. Ed è in questi termini che Oppini ha risposto "La domanda corretta è: lo sa lei che ho litigato con Tommaso o lo ha letto su qualche blog che pur di avere like si venderebbe la mamma? Mi dispiace deludere lei e molti altri detrattori, ma io e Tommy non abbiamo litigato, anzi". D'altro canto era stato proprio l'influencer a ribadire che non ci fosse stato alcun litigio tra loro: "Mi scoccia dove parlare di questa roba" aveva sbottato di fronte all'ennesima domanda sul tema.

Un'amicizia solida

Insomma, nessuna lite e nessun allontanamento, semplicemente le loro vite proseguono con i rispettivi impegni e adesso che Tommaso Zorzi ha ufficializzato anche la sua storia con Tommaso Stanziani, il talentoso ballerino di Amici20, è comprensibile che i due trascorrano più tempo insieme, come d'altronde anche l'amico fa con la sua dolce metà, Cristina. Il fatto che Oppini e Zorzi non si facciano vedere insieme e non si scambino messaggi e frecciatine a favore di social, non si significa che non siano in buoni rapporti.