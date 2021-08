Hande Erçel e Kerem Bürsin, la coppia di Love is in the air continua a fare innamorare tutti

Hande Erçel e Kerem Bürsin, la coppia di Love is in the air continua a fare innamorare tutti I due attori protagonisti della fiction turca, Hande Erçel e Kerem Bürsin, si godono le vacanze insieme. Una foto sui social, in cui appaiono le loro mani che si stringono, sta facendo il giro del web. È un amore forte sul set – anche se nato per caso – così come nella vita. Molto amati in Italia, ci saranno presto nuovi progetti per loro.

Chi sono Hande Erçel e Kerem Bürsin

Hande Erçel è nata in Turchia il 24 novembre 1993, quindi ha 27 anni. Ha frequentato l'Università di belle arti poi, nel 2013, ha esordito in televisione con la fiction, Çalıkuşu. La consacrazione è arrivata nel 2020 grazie alla parte da protagonista in Love is in the Air. La serie di successo in cui recita con Kerem Bürsin, suo fidanzato, trasmessa anche in Italia nel daytime di Canale 5 dal 31 maggio 2021. Kerem Bürsin è nato in Turchia, il 4 giugno 1987, ha quindi 34 anni. Si è trasferito con la famiglia negli Stati Uniti, è un grandissimo appassionato di sport, ma ha sempre coltivato il sogno di diventare attore. Sono stati tanti i ruoli ricoperti in varie serie tv e fiction. Oggi è il protagonista maschile di Love is in The Air con la fidanzata Hande Erçel. Karem è anche un modello e un influencer che può vantare un profilo seguito da oltre 8,3 milioni di follower su Instagram.

Il successo di Love is in the air

Ma di cosa parla Love is in the air? Ecco la sinossi della serie tv turca: Eda (interpretata da Hande Erçel) è una giovane donna che sogna di diventare architetto paesaggista. Sui suoi passi c'è Serkan (interpretato da Kerem Bürsin) che la intralcia, togliendole la possibilità di accedere alla borsa di studio che le avrebbe permesso di studiare in Italia. I due litigano e lei, furiosa per aver visto sfumare il suo sogno, si accanisce contro l'auto dell'uomo. Seguono una serie di imprevisti ed equivoci che conducono i due a fingersi fidanzati per due mesi al fine di ottenere la borsa di studio in Italia di Eda.