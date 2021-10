Il compleanno di Fedez, cosa ha ricevuto in regalo per i suoi 32 anni All’indomani della festa Fedez ha condiviso su Instagram i regali più degni di nota, se non tutti, comunque un buon numero di quelli ricevuti. Tra gli invitati tanti erano personaggi colleghi del mondo dei social e di Youtube: che cosa si sono inventati per sorprendere il rapper? Tra i regali più originali ci sono un orinatorio azzurro, una simpatica t-shirt con una pancia pelosa stampata, una scatola versione scorta di caramelle gommose e la più classica “bustarella” da parte di Luis Sal.

A cura di Giulia Turco

Fedez ha compiuto 32 anni e di certo per gli invitati alla sua festa non deve essere stato semplice scegliere il regalo perfetto e soprattutto originale. Il rapper ha festeggiato nella serata di venerdì 15 ottobre con una cena insieme a Chiara Ferragni e alcuni amici in un locale di Milano. Tra gli invitati tanti erano personaggi colleghi del mondo dei social e di Youtube, da Homyatol al caro amico Luis Sal, Il Masseo che ha partecipato al suo ultimo videoclip allo youtuber Il Signor Franz. C'erano anche Rikodeville, Enkk e Diego Naska. Che cosa si sono inventati per sorprendere il rapper? Ecco un recap di tutti i regali.

Tutti i regali di Fedez per il suo 32esimo compleanno

All'indomani della festa Fedez ha condiviso su Instagram i regali più degni di nota, se non tutti, comunque un buon numero di quelli ricevuti. Enkkk ad esempio gli ha regalato un berretto con la stampa ironica che rappresenta Roberta Petrelluzzi di Un giorno in pretura. Rikodeville ha portato alla festa un regalo che ha lasciato il rapper senza parole: si tratta di un jockstrap, ovvero un sostenitore, un indumento che serve per sostenere i genitali maschili durante alcuni sport. Il disegnatore Diego Naska gli ha regalato una delle sue opere e, visto che Fedez è amante dei supereroi, ha raffigurato un Iron Man, a forma di pene. Inoltre c'è un regalo, del quale non è stata specificata la provenienza, davvero molto particolare: si tratta di un orinatorio azzurro. C'è an che una simpatica t-shirt con una pancia pelosa stampata, una scatola versione scorta di caramelle gommose regalata da Il signor Franz e infine il regalo di Luis Sal che, per distinguersi da tutti, ha ben pensato di fargli la classica "bustarella", con tanto di monetine annesse.

Il regalo e la dedica di Chiara Ferragni

Infine il regalo che tutti aspettavano, quello della moglie Chiara Ferragni che lo ha stupito con una personalissima collana Gregyuna impreziosita da charm che ricordano le emoticon di Whatsapp. Ci sono lei, Fedez, Leone e Vittoria, la cagnolina Maty oltre alle espressioni più classiche che i due influencer utilizzano sui social. Inoltre per l'occasione Chiara Ferragni ha fatto trovare al marito un gruppo di musicisti Mariachi fuorei dalla porta di casa, che gli hanno cantato gli auguri.