La maglietta di Erisken, il numero 10 della Danimarca, lo sguardo perso nel vuoto. È Sabrina Kvist Jensen Eriksen, moglie del capitano della Nazionale danese e giocatore dell'Inter, stretta nell'abbraccio di Kasper Schmeichel e Simon Kjaer. Il mondo è con il fiato sospeso, drammaticamente aggrappato alla speranza di una notizia positiva dopo il malore avvenuto in campo nel corso di Danimarca-Finlandia. Christian Eriksen è uscito coperto dai teli, la moglie è rimasta lì a guardare. Le condizioni di salute di Christian Eriksen, come aggiornano le più recenti agenzie, sono stabili. Il giocatore è stato trasferito presso l'ospedale e una foto pubblicata dalle principali agenzie, mostrano il giocatore cosciente mentre viene portato fuori dal campo.

in foto: Eriksen esce dal campo sveglio e cosciente

Chi è Sabrina Kvist Jensen

Sabrina Kvist Jensen Eriksen è la moglie di Christian Eriksen. Sono fidanzati dal 2012 e i due giocatori hanno due figli. È nata il 24 agosto 1992 a Tommerup, in Danimarca. Il lavoro della moglie di Eriksen è nel campo dell'estetica: Sabrina Kvist Jensen è una parrucchiera professionista. Trasferitasi nel Regno Unito, nel periodo in cui è al Tottenham, ha lavorato presso un'azienda di abbigliamento. Sabrina Kvist Jensen ha a suo nome una organizzazione no-profit di beneficenza per aiutare i bambini in condizioni di povertà.

La vita privata: il gossip su Vertonghen

Ai tempi del Tottenham, la notizia di una possibile relazione con il giocatore Jan Vertonghen, compagno di squadra di Christian Eriksen, ha fatto molto parlare, ma la notizia è stata ufficialmente smentita dalla coppia. Anche per questo motivo Sabrina Kvist Jensen non è molto attiva sui social network e dispone di un solidissimo profilo privato. Di recente, la coppia aveva dichiarato di stare molto bene a Milano, su sponda nerazzurra. Dopo un periodo di ambientamento, Eriksen è stato un giocatore fondamentale e determinante per la conquista dello scudetto dell'Inter.