Il fidanzato di Francesca Cipriani è Alessandro Rossi, imprenditore edile e arredatore Francesca Cipriani torna nella casa del Grande Fratello in versione vip, 15 anni dopo la sua prima partecipazione. Questa volta, però, ad aspettarla fuori dalla porta rossa ci sarà il fidanzato Alessandro Rossi, 30 anni, imprenditore edile: “Sono una persona più matura che ha trovato l’amore”. Stando alle sue parole, dopo “tradimenti, corna, botte, raggiri” ed essere “finita tre volte in ospedale” con il suo ex fidanzato, sembra essere tornato il sereno nella vita privata dell’ex Pupa.

Esuberante, spiritosa e con una risata molto contagiosa. Si è fatta conoscere al grande pubblico grazie alla sesta edizione del Grande Fratello e ora ci riprova: Francesca Cipriani, classe 1984, torna nella casa più spiata d'Italia. Questa volta, però, come "vippona". La showgirl abruzzese è pronta a rimettersi in gioco e a raccontare la relazione con il fidanzato, il 30enne Alessandro Rossi.

Chi è Alessandro Rossi, il nuovo fidanzato di Francesca Cipriani

Quindici anni dopo la sua prima volta, la spiritosa showgirl torna nella casa del Grande Fratello in veste di vip. Questa volta, però, in un'intervista rilasciata al settimanale TV Sorrisi e Canzoni, si definisce "una persona più matura, che ha trovato l'amore". Francesca Cipriani, infatti, fuori dalla Casa ha un fidanzato che la aspetta, il 30enne Alessandro Rossi.

La storia d'amore tra Francesca Cipriani e Alessandro Rossi

"Ci siamo piaciuti subito e tempo sue settimane ho accettato il suo invito a cena. E tra il primo e il secondo incontro, ha continuato a mandarmi messaggi, fiori, tortellini, ravioli, piadine della sua Romagna: sapeva come colpirmi perché sono una golosastra! Poi non ci siamo più lasciati", ha raccontato Francesca Cipriani al settimanale Chi. Sui social, l'ex Pupa ha ufficializzato il rapporto con l'imprenditore edile di Cesenatico postando una foto che li ritrae insieme.

Francesca Cipriani e i problemi con gli ex fidanzati

Il loro legame sembra portare una ventata di stabilità nella vita sentimentale di Francesca Cipriani, reduce da diverse brevi relazioni e qualche flirt: "Con il mio ex, sono finita tre volte in ospedale. Ne ho avuti di problemi, tra tradimenti, corna, botte, raggiri. Alessandro è un campione di tenacia e di tenerezza. Fa su e giù da Cesenatico ogni settimana per stare con me. Mi merito la felicità. Incrociando le dita, lo dico: sono felice", ha raccontato sempre al settimanale Chi.

Francesca Cipriani torna al GF Vip: la carriera televisiva

Nel 2006, Francesca Cipriani viene scelta come concorrente della sesta edizione del Grande Fratello. Dopo l'esperienza nel reality più famoso d'Italia, la sua carriera televisiva prende il via: partecipa a trasmissioni su Sky, Comedy Central e diventa anche inviata di Domenica Cinque con Barbara D'Urso. In più, grazie alla sua personalità energica e frizzante, sale sul palco di Colorado come spalla comica. E non si fa di certo mancare altre esperienze nel mondo dei reality: nel 2010 vince La Pupa e il Secchione e sbarca anche sull'Isola dei Famosi. Ora, la showgirl dai boccoli biondi è appena rientrata nella casa del GF Vip 2021 e sicuramente non mancherà di regalare qualche sorpresa.