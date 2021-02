Tra i cantanti in gara in questa Festival di Sanremo 2021 c'è anche Fedez che canterà in coppia con Francesca Michielin, artista con la quale ha già duettato più d'una volta in brani che hanno poi riscontrato un grande successo. Il rapper milanese, come è noto ai più, è sposato con Chiara Ferragni dal 2018 ed è papà del piccolo Leone e presto la coppia attende l'arrivo di una bambina. Se della famiglia dell'influencer si è parlato spesso, non si può dire altrettanto di quella dell'ex giudice di X Factor, scopriamo quindi qualcosa in più su questa grande famiglia allargate dei Ferragnez.

La famiglia di Fedez, padre, mamma e nonna

Per chi non lo sapesse Fedez, soprannome, prima che nome d'arte di Federico Lucia, è nato a Buccinasco, nell'hinterland milanese, ed è lì che ha trascorso gran parte della sua adolescenza. Il padre, Franco Lucia, per anni ha lavorati come orafo e poi ha cambiato lavoro diventando magazziniere. Da lui, Fedez dice di aver ereditato l’abilità del buon venditore.

in foto: La famiglia di Fedez: Annamaria (detta Tatiana), Franco e Federico Lucia

La madre, che negli anni è diventata anche la sua manager, Annamaria Berrinzaghi, detta Tatiana, lo ha seguito passo passo fin dagli esordi della sua carriera. È stata lei a gestire i primi contratti di Fedez, a scovare i brand per le collaborazioni e contattato le case discografiche, questo perché ha sempre creduto nelle passioni del figlio incentivandolo e spingendolo a non arrendersi mai. Da lei, Fedez ha ereditato la voglia di fare: "Sono un piccolo Stakanov, come lei, e come lei sono molto impulsivo… abbiamo entrambi la tendenza a essere guerrafondai" ha dichiarato il rapper in un'intervista.

Un'altra grande donna nella famiglia di Fedez è sua nonna Luciana, lui stesso ha rivelato: "è una delle persone più importanti della mia vita", tanto che lo ha aiutato nella preparazione a Sanremo leggendogli i tarocchi. Chiamato a parlare della sua famiglia, Federico Lucia ha ammesso: "Non eravamo una famiglia da Mulino Bianco, abbiamo cominciato ad andare in albergo grazie al mio lavoro, prima solo in campeggio. I guadagni dei primi due anni li ho usati per pagare i debiti che avevamo".

La famiglia di Chiara Ferragni, le sorelle influencer e i genitori

in foto: Le sorelle Ferragni con il papà Marco

La famiglia di Chiara Ferragni è stata più volte sotto i riflettori. Il padre, Marco Ferragni, è uno stimato dentista e da anni gestisce uno studio a Cremona, dove collabora con sua figlia Francesca, che ha conseguito la laurea specialistica lo scorso giugno, come dimostrano gli scatti social pubblicati dalle donne della famiglia. Se, quindi, la mediana delle tre sorelle, Francesca, è quella più riservata, nonostante non disdegni apparire sui social, dove si mostra insieme al suo fidanzato Riccardo Nicoletti, chi ha seguito le orme dell'influencer più famosa d'Italia è stata la piccola di casa, Valentina. Anche lei, infatti, vive e lavora nel mondo del fashion business, ed è seguitissima su Instagram, dove supera i tre milioni di follower. Da anni, poi, vive una bellissima storia d'amore con Luca Vezil, che pur essendo laureato in odontoiatria, lavora come influencer e social media strategist e in questi anni è diventato uno dei volti più noti e apprezzati sui social, dove è arrivato ad un milione di follower.

La famiglia Ferragni è decisamente presidiata da donne, concludiamo questa carrellata, infatti, con Marina Di Guardo, la madre della fashion blogger, 59 anni, di origini siciliane, ha avuto anche lei un passato nel mondo della moda, gestendo uno showroom di Blumarine a Milano, per poi dedicarsi ad una sua grande passione: la scrittura. Negli ultimi anni, infatti, sono stati pubblicati alcuni suoi romanzi, ma si diletta anche in cucina, tanto è vero che è stata concorrente di Bake Off Italia Celebrity, nel 2017, dove ha gareggiato con il compagno Antonio. Per chi non lo sapesse, però, Chiara Ferragni ha anche un fratello: si chiama Marco ed è il figlio che suo padre ha avuto con l'attuale compagna dieci anni fa.