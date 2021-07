La vita privata di Marcell Jacobs: la fidanzata Nicole Daza e i 3 figli Jeremy, Anthony e Megan Marcell Jacobs è uno degli atleti qualificati alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Il velocista italiano qualificatosi di recente sia ai 100 che ai 60 metri, è uno degli atleti più promettenti della nazionale olimpionica. Giovanissimo ha iniziato con l’atletica leggera e, altrettanto giovane è diventato padre. Il 26enne, infatti, è già papà di tre figli, gli ultimi due Antony e Megan avuti dall’attuale compagna Nicole Daza.

A cura di Ilaria Costabile

Tra i nomi degli atleti italiani qualificatisi per le olimpiadi 2021 c'è anche quello di Marcell Jacobs. Il velocista classe 1994 è fidanzato da tre anni con Nicole Daza, ragazza di Roma incontrata nel 2018 e con la quale è scoppiato un vero e proprio colpo di fulmine. Su Instagram, dove ha un profilo aperto si chiama @nicole__daza, ed è possibile vedere lì vari scatti del loro amore. I due sono diventati genitori di un maschietto, Anthony e una bambina, Megan, nati rispettivamente nel 2019 e nel 2020. L'atleta, però, è già papà di un altro bambino, Jeremy, nato quando lui aveva solamente 19 anni da una relazione precedente.

Chi è Nicole Daza, la compagna di Marcell Jacobs

Nicole Daza è la ragazza che ha rapito il cuore del velocista Marcell Jacobs. I due si sono incontrati nel 2018 e da quale momento, quasi con un colpo di fulmine, è iniziata la loro storia d'amore. Purtroppo sulla vita di Nicole non si hanno molte notizie, se non che lavorava come dipendente all’Outlet di Serravalle, tanto è vero che le prime fasi della relazione con lo sportivo si sono consumate al Nord Italia, non dimentichiamo infatti che l'atleta è cresciuto a Desenzano del Garda. Nicole ha una sorella, Francesca, anche lei fidanzata e mamma di due bambini. Di recente si è trasferita a Roma per stare accanto al suo compagno e crescere i suoi figli.

La vita privata: Marcell Jacobs ha 3 figli

Marcell Jacobs è un atleta impegnatissimo, che dedica tutto se stesso allo sport, ma nonostante la giovane età, visto che ha solamente 26 anni, è anche papà a tutto tondo. I suoi figli sono importantissimi e di ognuno di loro porta il nome scritto sulla pelle. A giugno 2019 sono diventati genitori per la prima volta di Anthony e, a settembre 2020, è nata la loro secondogenita Megan. Entrambi non esitano a pubblicare scatti dei momenti in famiglia, tra un compleanno e un'occasione speciale, i due stanno sempre insieme. Il velocista, però, è anche papà di un altro bambino, Jeremy, nato quando lui aveva solamente 19 anni da una relazione precedente e con cui continua a mantenere assiduamente i rapporti e lo accompagna nei momenti più significativi della sua crescita.