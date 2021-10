Lory Del Santo: “In carcere hanno tentato di uccidermi” Lory Del Santo è tornata con la mente a un aneddoto che risale a quando aveva vent’anni. La showgirl finì in carcere ma, secondo quanto racconta, si trattò di uno scambio di persona, un equivoco che venne chiarito nell’arco di dieci giorni. Tuttavia, mentre si trovava al Regina Coeli, una detenuta tentò di ucciderla.

A cura di Daniela Seclì

Lory Del Santo ha avuto una vita decisamente intensa, dove grandi gioie si sono alternate a dolori che per molti sarebbero risultati insostenibili. La showgirl si è raccontata sulle pagine di Diva e Donna, tornando con la mente a un aneddoto avvenuto quando aveva 19 anni. Per un breve periodo, finì in carcere, precisamente al Regina Coeli, dove avrebbe corso il rischio di perdere la vita.

Il motivo dell'arresto di Lory Del Santo

Lory Del Santo finì nel carcere Regina Coeli di Roma per una vicenda legata alla droga. Tuttavia, la showgirl ha assicurato di essersi ritrovata a fronteggiare delle accuse ingiustamente. Secondo quanto ha raccontato, si trattò di un'esperienza brevissima perché l'errore sarebbe venuto subito a galla: "Fu uno scambio di persona, non c’entravo nulla…". E ha continuato: "È stato assurdo…Ero innocente, sono rimasta dentro per 10 giorni". Nonostante tutto, non dimenticherà mai i giorni trascorsi in prigione. La sessantatreenne, infatti, ha spiegato di avere rischiato la vita.

Una detenuta avrebbe tentato di ucciderla

Lory Del Santo è tornata con la mente a un episodio accaduto mentre si trovava nel carcere Regina Coeli a Roma. La showgirl ha dichiarato: "Hanno tentato di uccidermi". In particolare, sarebbe stata aggredita da una detenuta, che avrebbe tentato di soffocarla pur di appropriarsi della collanina che Lory Del Santo portava al collo: "Durante l’ora d’aria una detenuta mi ha stretto le mani al collo per avere la mia collanina”. Dopo essere riuscita a divincolarsi, sfuggendo alla presa della detenuta, sarebbe corsa subito nella sua cella: “Mi stava soffocando, ho resistito". Nei giorni seguenti, ha preferito starsene in disparte fino a quando non è stata appurata la sua innocenza e Lory Del Santo ha potuto riassaporare la libertà e tornare finalmente a casa.