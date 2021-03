I Maneskin sono così: liberi, provocatori, temerari. La band, diventata famosa dopo la partecipazione a X Factor 2017, sta per debuttare sul palco di Sanremo 2021. E lo farà con la stessa grinta che ha contraddistinto i quattro giovani componenti del gruppo nella carriera che finora hanno costruito. "Abbiamo vent’anni e siamo testardi. Abbiamo vent’anni e siamo un’infinita contraddizione", cantano nel loro ultimo successo, "Fateci amare chi vogliamo, fateci crescere, fateci sperimentare. Vogliamo prenderci il mondo". Per l'uscita del singolo hanno posato nudi, abbracciati, senza filtri. Ciò che vogliono esprimere è un'idea di sensualità libera, di amore senza pregiudizi. Ma vediamo qualcosa di più sulla loro vita privata.

Damiano David è single dopo il fidanzamento con Lucrezia Petracca

Con il successo della band, Damiano David, 22 anni, è diventato un vero e proprio sex symbol. Nel 2017, ai tempi della vittoria ad X Factor aveva dichiarato in un'intervista rilasciata a Diva e Donna: "Le donne? Sono aperto a tutto, over, under, tanto sono single". In quel periodo infatti aveva appena concluso la storia con la sua fidanzata Lucrezia Petracca, lontana dal mondo dello spettacolo. Da diverso tempo inoltre si vocifera di un flirt tra il frontman e la bassista del gruppo Victoria De Angelis (si definiscono "Il King e la Queen dei Maneskin). I due ragazzi sempre smentito, anche se nel corso dell'intervista a Le Iene dello scorso dicembre hanno lasciato uno spiraglio aperto su questa possibilità.

Victoria De Angelis non è fidanzata e smentisce il flirt con Damiano

Victoria De Angelis ha 21 anni, è nata a Roma ma ha origini danesi. È l'unico elemento femminile del gruppo e si contraddistingue con carattere e personalità. Bionda, occhi di ghiaccio e con fascino nordico, ha spiegato di non sentirsi affatto in difetto fra tre uomini: "Per me non è importante il sesso di una persona. Conta il rapporto che ho con lei. E con i ragazzi il mio legame è fraterno", ha raccontato a Cosmopolitan nel 2019, al quale risponde con fermezza: "No, non sono fidanzata e non ho avuto nessuna storia importante". Victoria ha raccontato di aver sperimentato l'amore con una ragazza, un'esperienza che reputa positiva. E sul rapporto con Damiano David lascia spazio ad un misterioso "Chissà…". D'altronde di lui aveva detto: "Abbiamo un rapporto molto intimo, siamo più che fratelli, più che amici, più che ogni cosa".

Ethan Torchio non è fidanzato: "Voglio rimanere concentrato sulla musica"

Ethan Torchio, 21 anni, è considerato il "saggio" del gruppo. Con il suo fascino da indiano, il batterista ha portato un tocco decisamente gispy allo spirito del gruppo. Nasce in una famiglia molto numerosa, con ben otto fratelli nati da tre madri diverse, mentre suo padre è un regista di Roma. "Ho sei sorelle. la più grande ha 41 anni, credo, due fratello e uno in arrivo", raccontava a Cosmopolitan nel 2019. "Molto della nostra vita gravita attorno alla casa di mio padre, che fa il regista di film e documentari, due mie sorelle lavorano con lui". Le donne per Ethan non sono una priorità al momento, nonostante le attenzioni arrivate insieme al successo, facciano sempre piacere: "C’è, come dire, un po’ più di possibilità, e sono attenzioni che fanno piacere. Ma io voglio rimanere concentrato sulla musica. Almeno per un po’".

Thomas Raggi è single

Thomas Raggi è il chitarrista del gruppo e anche il componente più giovane, ha 21 anni e anche lui è originario di Roma. Insieme a Victoria è il fondatore dei Maneskin, entrambi frequentavano il liceo scientifico Kennedy della Capitale. Della sua vita privata sappiamo che è single, come il resto dei suoi colleghi. In diverse occasioni Thomas è comparso sui social mentre si unisce in un bacio con il frontman Damiano, ma i due ragazzi hanno sempre smentito l'ipotesi di un flirt tra i due, spiegando che il loro gesto nient'altro era che un segnale di sostegno alla comunità LGBT.