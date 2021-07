Star del tennis italiano, Matteo Berrettini è l'orgoglio italiano in finale a Wimbledon. Domenica 11 luglio 2021 si scontrerà con Novak Đoković alle ore 15.00 e in chiaro su Tv8 dalle 14.30. È la prima volta che l'Italia arriva con un suo tennista in finale nell'ambito torneo londinese e proprio per questo motivo la vita privata di Berrettini è fin11ita subito sotto i riflettori. Non è l'unico tennista in famiglia, infatti anche suo fratello è un appassionato di questo sport, ed è fidanzato con una collega conosciuta in campo, la tennista australiana Ajla Tomljanović.

Chi è la fidanzata tennista Ajla Tomljanović

in foto: Ajla segue il fidanzato agli ottavi di Wimbledon 2021

Ajla Tomljanovic è figlia di Ratko, campione europeo di pallamano nel 1992 e nel 1993, ed Emina, di origini bosniache. La tennista è nata a Zagabria il 7 maggio 1993. Tra le sue imprese sportive, ha vinto al Roland Garros 2014 contro la numero 3 al mondo Agnieszka Radwańska. Ha inoltre ha raggiunto i quarti di finale a Wimbledon 2021, proprio come il fidanzato, ottenendo come best ranking la posizione 39 nell'aprile 2019. Nel 2015 ha avuto una relazione con il tennista Nick Kyrgios, chiusa due anni dopo, pare a causa del tradimento di lui.

Lo sport è stato galeotto anche per la storia con Berrettini, che ha raccontato di averla corteggiata a lungo per conquistarla. I due sono dolcissimi e molto affiatati insieme. Parlano normalmente in inglese, come hanno spiegato in una doppia intervista a Sky: "Ma quando litighiamo io parlo in italiano. Lei dice che quando parlo inglese in una scala da 1 a 10 sono da 8, quando parlo italiano sono da 10". "Ecco perché sto cercando di imparare l'italiano", ha ammesso la Tomljanovic, che nel nostro Paese ha scoperto anche la passione per il cibo italiano, in particolare la pasta cacio e pepe e aglio, olio e peperoncino.

Il legame con il fratello Jacopo, anche lui tennista

Nato a Roma il 12 aprile 1996, da Luca Berrettini e Claudia Bigo, è stato spinto a giocare dal fratello minore, Jacopo Berrettini, anche lui tennista. Proprio grazie ai suoi consigli Matteo è entrato nel Circolo della Corte dei Conti, sotto gli insegnamenti di Raoul Pietrangeli, e poi nel Circolo Canottieri Aniene, sotto l'egida di Vincenzo Santopadre che è tuttora il suo coach. Lui e Jacopo si allenano insieme (hanno debuttato in doppio ad aprile 2021, al Sardegna Open) e sono molto legati. Matteo è inoltre tifoso della Fiorentina, passione ereditata dal nonno paterno.

Gli amori di Matteo Berrettini

Sul fronte sentimentale, Matteo Berrettini è stato a lungo legato alla tennista Lavinia Lancellotti, una relazione finita all'inizio del 2019. Si è parlato anche di un flirt con un'altra collega, la canadese Eugenie Bouchard, mai confermato. Poi, nel 2019, l'atleta ha trovato l'amore ancora una volta sui campi da tennis: al suo fianco c'è la croata naturalizzata australiana Ajla Tomljanović.