Tra i protagonisti dell'avventura dell'Italia a Euro 2020 c'è sicuramente Matteo Pessina, che chiamato in extremis da Roberto Mancini per sostituire l'infortunato Lorenzo Pellegrini, ha già risolto ben due partite dell'europeo, segnando contro il Galles nel girone e soprattutto agli ottavi di finale, contro l'Austria, insieme a Federico Chiesa. Pessina gioca nell’Atalanta ed è conosciuto come uno dei talenti più promettenti del campionato italiano di serie A, cresciuto tantissimo con Gasperini a Bergamo.

Chi è Alessandra Navarra

Ragazzo tranquillo, lontano da molti stereotipi tipici dei calciatori, Matteo Pessina ha da diversi anni una relazione con Alessandra Navarra, che dal 2015 ha una relazione con lui. Alessandra Navarra. 25 anni, da 6 al fianco del calciatore. Fresca di laurea, conosce infatti Matteo Pessina dal 2015 e anche lei sembra condividere il temperamento tranquillo del suo ragazzo nella vita e sui social (ha un profilo Instagram privato) dividendosi tra studio, amicizie e viaggi, molti dei quali proprio con il compagno.

Matteo Pessina studente, le aspirazioni a fine carriera

Ed anche Matteo Pessina sta andando avanti con gli studi. Il calciatore studia Economia aziendale alla Luiss, dove, seguito da un tutor, cerca di perseguire il suo obiettivo a fine carriera: rimanere nel molto del pallone ma in altre vesti e le basi di economia potrebbero tornare molto utili. Il calciatore ha inoltre dichiarato di essere appassionato di balletto, altro elemento che è una chiara deviazione rispetto al profilo classico del calciatore che ci siamo abituati ad immaginare. Le sue prestazioni straordinarie all'europeo, hanno generato grande affetto attorno a lui, nonché attenzione in chiave di calciomercato, che potrebbe essere animato dalle prestazioni degli azzurri di Mancini a Euro 2020.