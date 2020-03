Nic Bello, attore che ha collaborato spesso con la trasmissione ‘Le Iene‘, ha annunciato la morte del suo chihuahua Pancho. Su YouTube costituivano il duo Nic and Pancho. Il loro canale conta 111 mila iscritti. Era il 2016 quando spopolò il video del piccolo Pancho che faceva yoga accanto a Nic. Nato il 18 ottobre 2009, quest'anno il cucciolo avrebbe compiuto 11 anni.

Pancho soffriva di soffio al cuore

Tramite un lungo post pubblicato su Instagram e Facebook, Nic Bello ha annunciato che Pancho si è spento alle 10 di ieri: "Riposa in pace Panchino. Ieri, intorno alle 10 ora italiana, il suo dolce piccolo cuore ha smesso di battere. Pancho soffriva di soffio al cuore dalla nascita, che negli anni è peggiorato. Da quando aveva 5 anni ha iniziato ad avere crisi epilettiche e recentemente diverse crisi respiratorie. Nonostante le sue difficili condizioni di salute non ha mai smesso di dare e ricevere amore".

Il dolore di Nic Bello

Nic Bello ha vissuto più di dieci anni in compagnia di Pancho. Chiunque abbia un amico a quattro zampe, sa quanto possa essere doloroso fare i conti con la sua assenza. L'attore ha ammesso che non è facile per lui accettare che il suo fedele amico non ci sia più:

"Mi sento un nodo alla gola, un vuoto nel cuore e un macigno sullo stomaco, ogni minuto penso a lui e a quanto è stato presente nella mia vita. Ha camminato al mio fianco da quando ero uno stupido ragazzino fino a quando sono diventato un uomo e un marito. In tutti i momenti più importanti della mia vita lui c’era, con lui ho vissuto gli attimi più gloriosi e più difficili: era la mia piccola ombra. […] È stato un un amico fedele, un fratello, un compagno di vita. […] Nella mia vita penso di non aver pianto così tanto per nessuno e ora capisco cosa provano tutti quelli che hanno perso un cane: ci si sente come se si perdesse un pezzo di sé. È proprio vero".

Nic and Pancho, il successo su YouTube

Nic Bello ha ricordato anche il dietro le quinte dei video che pubblicava su YouTube e che lo ritraevano proprio in compagnia del simpaticissimo chihuahua: "Era anche un vero professionista, quando estraevo la telecamera lui era lì, seduto, come se sapesse perfettamente cosa avremmo dovuto girare, rispondeva a ogni mia direttiva, pronto a farsi fare di tutto pur di stare con me. I nostri video hanno raggiunto milioni di persone in tutto il mondo e più volte ho ricevuto messaggi di gratitudine da parte di persone che combattono con gravi malattie e che si sono sentite meglio seguendo le avventure di Panchino attraverso YouTube. È stato un po’ il cane di tutti e questo mi aiuta a superare questo grosso dolore. So che questi giorni saranno molto duri, che lo vedrò in ogni angolo della casa, seduto in silenzio a guardarmi con gli occhi pieni di amore". Quindi ha concluso: