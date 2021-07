“Paris Hilton è incinta”, l’ereditiera sarebbe in attesa del primo figlio con Carter Reum La ricca ereditiera, da pochi mesi fidanzata con Carter Reum che dovrebbe presto sposare, sarebbe incinta dopo aver iniziato le procedure per la fecondazione in vitro. L’indiscrezione arriva dall’America, dove il sito Page Six ha pubblicato un articolo in cui annuncia che la showgirl, 40 anni, sarebbe in attesa del suo primo figlio.

A cura di Andrea Parrella

Paris Hilton è incinta per la prima volta. Questa l'indiscrezione che arriva dall'America, dove il sito Page Six ha pubblicato un articolo in cui annuncia che la showgirl e ricchissima ereditiera sarebbe in attesa del suo primo figlio. Hilton, che ha da poco compiuto 40 anni, nel febbraio scorso ha annunciato il fidanzamento con Carter Reum. A gennaio scorso, invece, aveva annunciato l'intenzione di dare il via alle operazioni per la fecondazione in vitro diverso tempo fa, alludendo proprio al suo desiderio di maternità: "Stiamo provando la fecondazione in vitro, così che io possa scegliere di avere dei gemelli, se voglio".

La fecondazione in vitro

Stando al magazine americano, dunque, Paris Hilton sarebbe rimasta incinta dopo diversi tentativi andati avanti in questi ultimi mesi, trascorsi al fianco dell'uomo in cui ha definitivamente individuato la persona adatta a lei, cosa che aveva detto con schiettezza tempo fa: "Carter è l’uomo dei miei sogni. Sono sicura al cento per cento sia quello giusto e non vedo l’ora di inaugurare un nuovo capitolo nelle nostre vite". Quindi aveva aggiunto di pensare fantasticare spesso pensando a "passare le ore a programmare il nostro matrimonio e a scegliere poi il nome dei nostri figli". Per poi chiudere così:

Credo davvero che avere una famiglia e dei figli rappresenti il senso della vita.

Il matrimonio con Carter Reum

Nei prossimi mesi, oltre alla prole, ci sarà un'altra gioia per Paris Hilton, che presto sposerà il compagno Carte Reum. Tempo fa aveva infatti raccontato ai suoi follower di aver ricevuto una romantica proposta di matrimonio da parte del suo fidanzato, precisamente a febbraio scorsi, nel giorno del suo 40esimo compleanno. La coppia si trovava in viaggio in un "paradiso tropicale" proprio per festeggiare la cifra tonda dell'ereditiera, quando il compagno si è inginocchiato in un bungalow pieno di fiori chiedendole la mano.