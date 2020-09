Primo figlio per Penn Badgley e Domino Kirke: l'attore di "Gossip Girl" e "You" e la cantante sorella di Jemima e Lola Kirke sono diventati genitori. In realtà il bebè sarebbe venuto al mondo già da alcune settimane, ma l'ufficialità è arrivata solo da un post in cui la neomamma utilizza l'hashtag #40dayspostpartum (40 giorni dopo il parto). Nelle sue stories su Instagram, si nota anche una dolcissima foto che mostra il piccolo che dorme insieme a Badgley, evidentemente "distrutto" dal mestiere di papà.

L'annuncio e il disegno fatto con la placenta del bebè

Sappiamo per certo che si tratta di un maschietto, ma il nome resta nel più stretto riserbo. In compenso, la Kirke ha mostrato un'opera d'arte realizzata con la sua placenta. L‘annuncio della gravidanza era arrivata a febbraio 2020: la coppia si era sposata tre anni prima e ha dovuto fare i conti con ben due aborti prima di riuscire finalmente a realizzare il sogno di un bambino insieme. Se per Badgley si tratta del primo figlio, Domino è già mamma di Cassius Riley, 12 anni, nato dall'ex Morgan O'Kane.

Chi sono Penn Badgley e Domino Kirke

Per il pubblico appassionato di serie tv, Penn Badgley non ha certo bisogno di presentazioni: l'attore e musicista statunitense, classe 1986, è conosciuto per il ruolo di Dan Humphrey in "Gossip Girl". Ex di Blake Lively e Zoe Kravitz, ha recitato anche nei film "Easy Girl" e "Margin Call" ed è il protagonista di "You", serie thriller giunta alla terza stagione (arriverà nel 2021) in cui impersona lo stalker maniaco Joe Goldberg. Domino Kirke appartiene a una nota famiglia inglese che vive a New York: le sorelle Lola e Jemima sono famose attrici tra tv e cinema indipendente, il padre Simon Kirke è stato batterista dei Free e dei Bad Company, la madre Lorraine possiede il famoso negozio vintage Geminola e la cugina Alice Dellal è modella e fotografa. Domino ha pubblicato cinque dischi e oltre a fare la cantante lavora anche come doula, figura assistenziale che supporta le donne dalla gravidanza al parto.