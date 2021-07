Prelemi e le ipotesi nozze, Pierpaolo Pretelli smentisce: “Per ora le ho dedicato la mia canzone” Pierpaolo Pretelli risponde sull’ipotesi matrimonio con Giulia Salemi. Lo fa parlandone in una intervista rilasciata a Uno Weekend, il programma di Rai1 condotto da Anna Falchi e Beppe Convertini. Non si spinge in pronostici, ma anzi preferisce lasciare che sia il tempo a fare il suo compito: “Vedremo poi”.

Tra gli indiscutibile trend dell'ultima stagione televisiva c'è sicuramente la coppia composta da Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, nata al GfVip e ribattezzata nelle settimane successive con il claim Prelemi. Un marchio di fabbrica divenuto una miniera di successo per i due, che insieme hanno trovato una chiave di racconto come coppia estremamente efficace e adorata dal pubblico. Un affiatamento reciproco per il quale molti fan si sono spesso domandati se i due non pensino al matrimonio.

La confessione sul matrimonio

Una domanda lecita, alla quale Pierpaolo Pretelli ha dato risposta nelle ultime ore, parlandone in una intervista rilasciata a Uno Weekend, il programma di Rai1 condotto da Anna Falchi e Beppe Convertini. Pierpaolo non si è spinto in pronostici, ma anzi ha frenato e si è limitato a dire: "Per ora le ho dedicato la mia canzone, poi vediamo”.

Per Pretelli è "L'estate più calda"

Il singolo a cui fa riferimento è L’Estate più Calda, presentato nelle scorse settimane e con cui ha deciso di tentare la strada della hit estiva. Un progetto nel quale è stato supportato molto dall'influencer italo-persiana che è al suo fianco da diversi mesi. Al momento, dunque, non sembrano esserci all'orizzonte motivi per credere che i due stiano davvero pensando a sposarsi, preferendo forse capitalizzare la popolarità di questo momento e rinforzare la loro intesa.

Pierpaolo Pretelli a Tale e Quale Show

Per quel che riguarda l'intesa con la musica, invece, Pierpaolo Pretelli sembra deciso a perseguire questa strada. Non solo per la sua uscita discografica, ma anche in vista della sua prossima partecipazione a Tale e Quale Show. Dal 17 settembre sarà infatti tra i concorrenti dello show condotto da Carlo Conti, che proprio alcune ore fa ha reso noti i nomi dei primi dieci concorrenti ufficiali della trasmissione. Insieme a Pretelli molti personaggi del mondo dello spettacolo, tra meteore e personaggi che provengono dal mondo del web. Dopo il GFVip e l'esperienza da velino di qualche anno fa, per Pretelli è l'ennesima avventura televisiva da esplorare.