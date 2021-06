Serena Bortone finalmente in vacanza in Liguria: “Il mare mi emoziona sin da bambina”

Dopo un’intera stagione in onda su Rai1 con Oggi è un altro giorno, la conduttrice e giornalista si gode il meritato riposo sulla costa di Imperia, in Liguria. Su Instagram, celebra il momento con una foto e un omaggio al mare e al cinema di Francois Truffaut: “Ringrazio la sorte o la divina provvidenza per aver potuto vedere il mare fin da bambina”.