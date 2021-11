Uomini e Donne, chi è il Cavaliere Diego Tavani: il passato da calciatore e cosa fa oggi Diego Tavani è il Cavaliere di Uomini e Donne che ha conquistato il cuore di Ida Platano. Dopo il matrimonio fallito che gli ha regalato un figlio, Leonardo, è pronto a rimettersi in gioco. Troverà l’anima gemella nel dating show? Con un passato da calciatore, oggi lavora nell’attività di famiglia: conosciamolo meglio.

A cura di Gaia Martino

Dopo la delusione da Riccardo Guarnieri, Ida Platano non smette di credere nell'amore e si mette ancora in gioco. Tornata nello studio di Maria De Filippi, ha iniziato una conoscenza con Marcello, il quale però, poco dopo, ha scelto di chiudere la relazione. Nelle ultime settimane, a far breccia nel cuore della Dama è stato il Cavaliere Diego Tavani che è riuscito a conquistarla da subito. Nel corso della prima uscita è scattata la scintilla: sarà lui l'uomo che le farà salutare, di nuovo, Uomini e Donne? Conosciamolo meglio.

Uomini e Donne, chi è il Cavaliere Diego Tavani: il passato da calciatore e cosa fa oggi

Il 42enne romano sarà il principe azzurro di Ida Platano? Si trova nello studio del celebre dating show di Canale 5 per lasciarsi alle spalle un matrimonio, finito male. Il papà di Leonardo, figlio nato dalla sua precedente relazione, oggi è pronto a mettersi in gioco e vivere una nuova storia d'amore.

Commerciante, classe '79, nato a Roma: Diego Tavani lavora nel Bar Tabacchi di famiglia nella Capitale. Il Cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne ha un passato da calciatore: ad inizio anni 2000, leggiamo sul suo profilo Transfermarkt, ha ricoperto il ruolo di portiere nella Turris, squadra che milita in Serie C. Amante dello sport, Diego pratica abitualmente attività fisica. Sul suo profilo Instagram, fa sapere le sue passioni. Adora i motori: in particolare, è un amante di auto e barche.

Cosa succederà tra il Cavaliere e la Dama, Ida? Le anticipazioni del programma rivelano scottanti colpi di scena.

Diego rifiuta Ida dopo la scelta

Sul web circolano le anticipazioni della registrazione in studio di Uomini e Donne avvenuta lo scorso 30 ottobre. La Dama bresciana avrebbe deciso di portare con sé, fuori dal programma, Diego Tavani. Dopo aver espresso la volontà di uscire insieme, Ida avrebbe subito chiesto a Maria De Filippi i petali rossi, come una vera e propria scelta del Trono Classico. A quel punto, qualcosa sarebbe andato storto. Il Cavaliere, secondo quanto si legge, avrebbe deciso di sedersi nuovamente sulla sua sedia, nel parterre maschile, in lacrime, rifiutando così la ‘scelta'.

Un vero e proprio colpo di scena che, a quanto pare, presto potremo assistere in tv.