Valentina Pivati è diventata mamma per la prima volta: “Il mio sogno più bello”

Valentina Pivati è diventata mamma per la prima volta. Lo scorso 7 dicembre, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha dato alla luce la piccola Alycia, avuta con il fidanzato Andrea Concato. Ad annunciarlo lei stessa con due tenere foto su Instagram: "Posso dire che sei stata e sei il mio sogno più bello".

Posso dire che sei stata e sei il mio sogno più bello. Ti ho vista crescere attraverso uno schermino per 9 mesi, ti ho sentita scalciare (forse anche ballare talmente ti muovevi), ho aspettato con curiosità il giorno del parto e anche se è andato tutto contro corrente in un certo senso, nel momento in cui ti ho sentita piangere sono stata travolta da una cascata di emozioni che sono e saranno sempre indimenticabili. Per quanto la vita ci possa mettere davanti ostacoli, ci sarà sempre qualcosa di più bello e forte ad aspettarci. Tutti meritiamo un lieto fine, un'emozione inspiegabile, e Alycia e Andrea per me sono il mio. Benvenuta nuova vita e… Grazie!

La neo mamma ha raccontato anche come ha vissuto l'esperienza della gravidanza, da sempre immaginata e sognata, visto anche il forte legame che ha con sua madre;

Forse in tanti di voi non lo sanno ma la mia mamma mi ha avuta molto giovane, e io, un pò per il rapporto che siamo riuscite a costruire forse, ho sempre sognato di diventare mamma. Tante donne sentono quest'istinto marcato già in "tenera età" tante altre no, io ho sempre fatto parte della prima categoria. Ho sempre immaginato cosa di provasse a diventare mamma. Ho sempre immaginato cosa si provasse ad avere una creatura nella pancia che cresce giorno dopo giorno… Ho sempre immaginato la sensazione, i dolori, la stanchezza che si potessero provare durante il parto… Ho sempre immaginato l'emozione forte di quando mamma e bambino/a di vedono per la prima volta e di cui tutte parlano. Ho sempre immaginato il forte legame che doveva sentirsi nel momento in cui quel piccolo esserino si attacca al seno per essere nutrito solo e soltanto da te. Ho sempre immaginato… Ma non avrei ma immaginato che le aspettative superassero di gran lunga la realtà.