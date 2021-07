Vanessa Ferrari fidanzata con Simone Caprioli dopo la storia con il ginnasta Andrea Cingolani Vanessa Ferrari è una delle protagoniste delle Olimpiadi di Tokyo 2020. La ginnasta, già campionessa del mondo, è una delle più talentuose atlete della nazionale. Al suo fianco da più di tre anni c’è il compagno, Simone Caprioli, che oltre ad essere il suo più grande sostenitore, lavora anche con lei.

A cura di Ilaria Costabile

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Tokyo 2020 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

In gara alle Olimpiadi di Tokyo 2020 c'è anche Vanessa Ferrari, la ginnasta che è alla sua terza olimpiade, ha dimostrato di essere una delle atlete più talentuose della nazionale, conquistando risultati incredibili. Al suo fianco da anni c'è Simone Caprioli ragazzo con cui convive a Manerbio.

Chi è Simone Caprioli, il fidanzato di Vanessa Ferrari

Sul conto di Simone Caprioli non si hanno molte notizie, se non che lavora prevalentemente come manager e curatore marketing di Vanessa Ferrari. I due stanno insieme da oltre tre anni, come si evince anche dai social, dove specialmente lui pubblica foto che li ritraggono insieme in momenti di spensieratezza e felicità. Caprioli è sempre stato il primo fan della sua Vanessa, seguendola in questi ultimi anni della sua carriera e supportando anche in momenti difficili. In una recente intervista a La Repubblica, Simone ha raccontato come è riuscito ad aiutarla anche durante la pandemia, consentendole di allenarsi, sapendo quanto le fosse necessario:

L’idea è nata l’anno scorso, durante il primo lockdown, per consentire a Vanessa di allenarsi al meglio nonostante non potesse frequentare la palestra. Lei è un’autentica ambasciatrice della resilienza, le basta la sbarra di una ringhiera e inizia ad allenarsi. Non riesce a stare ferma. Così abbiamo recuperato qualche attrezzo da piazzare in casa.

La storia con l'ex atleta Andrea Cingolani

Prima di incontrare il suo attuale compagno, Vanessa Ferrari era fidanzata con un suo collega, Andrea Cingolani. I due, conosciutisi nel 2009, sono stati insieme per lungo tempo e nel 2012 si erano qualificati entrambi per le Olimpiadi tenutesi quell'anno a Londra. La loro storia nacque nel corso della serata di gala del campionato europeo che si disputò a Milano, da quel momento tra loro nacque un'intesa tale da condividere sia lo sport che la vita insieme, fuori dagli allenamenti. Attualmente anche lui ha trovato l'amore con un'altra ragazza, Alice Paglialunga.