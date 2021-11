Vita privata di Massimiliano Gallo: il padre Nunzio e il fratello Gianfranco, la nuova compagna Tutto quello che c’è da sapere su Massimiliano Gallo, l’attore del momento impegnato in Imma Tataranni 2 nel ruolo di Pietro e protagonista di una serie tv tutta sua, Vincenzo Malinconico. Figlio di Nunzio Gallo, il famoso tenore e attore, fratello di Gianfranco Gallo, ha una ex moglie e una figlia di 19 anni. Oggi è fidanzato con Shalana Santana, ex di un gieffino.

Massimiliano Gallo è uno degli attori più attivi e apprezzati in questo momento. Già nel cast de I Bastardi di Pizzofalcone e nel ruolo di Pietro in Imma Tataranni 2, presto Massimiliano Gallo sarà il protagonista di una serie tv tutta sua, tratta dai romanzi di Diego De Silva: Vincenzo Malinconico, avvocato. La vita privata di Massimiliano Gallo è ricca di elementi per gli amanti delle biografie. Suo padre è Nunzio Gallo, storico cantante lirico, vincitore di Canzonissima e attore, protagonista assoluto della scena nazionale sin dal 1950 per più di quarant'anni. Suo fratello è Gianfranco Gallo, attore e regista cinematografico e teatrale, con cui per lungo tempo ha diviso le scene.

Massimiliano Gallo fidanzato con Shalana Santana, ma è stato già sposato

Massimiliano Gallo è fidanzato dal 2011 con l'attrice e modella brasiliana Shalana Santana, nata il 23 aprile 1983. Prima della relazione con l'attrice e modella, Massimiliano Gallo era sposato con la sua storica fidanzata di sempre, di nome Anna, da cui è nata Giulia, oggi 19enne. Anche Shalana Santana ha un figlio, nato dalla relazione precedente con il dentista Alessandro Lukacs, che molti ricorderanno per la sua partecipazione al Grande Fratello 2001. Parlando della sua ex moglie, Massimiliano Gallo ha dichiarato: "Alla base ci deve essere il rispetto per vivere in serenità, soprattutto se ci sono dei figli, e questo c'è. Abbiamo passato la vita insieme. L'affetto è rimasto, quello ci sarà sempre e saremo sempre legati per crescere nostra figlia".

La famiglia d'arte di Massimiliano Gallo

Massimiliano Gallo è nato il 19 giugno 1969, da Nunzio Gallo e Bianca Maria Varriale. Suo padre vinse il Festival di Sanremo nel 1957 ma è stato soprattutto un riferimento assoluto nella canzone italiana e napoletana per oltre mezzo secolo.

Il fratello Gianfranco Gallo

È il fratello minore di Gianfranco Gallo, con cui ha fondato giovanissimo la "Compagnia Gallo", acquistando una popolarità sempre crescente nei teatri di Napoli e di tutta Italia. Si ritrovano insieme nello stesso set nel 2009 per il film "Fortàpasc" di Marco Risi, che racconta la storia del giornalista ucciso dalla camorra Giancarlo Siani (interpretato dal compianto Libero de Rienzo). Il sodalizio artistico tra i due si scioglierà qualche anno più tardi e le strade artistiche prenderanno percorsi differenti. Massimiliano Gallo è anche lo zio di Gianluca Di Gennaro ("Certi bambini", "Lo chiamavano Jeeg Robot", "Capri-Revolution").