Al Bano Carrisi non ha mai detto, né pensato, di lasciare in eredità la tenuta di Cellino San Marco unicamente a Bido, il figlio nato dal legame con la compagna Loredana Lecciso il 30 ottobre 2002, l’unico ad avere il nome del padre, Al Bano junior. A chiarirlo è il cantante in un’intervista rilasciata al TgCom a proposito della clamoroso indiscrezione che aveva fatto il giro della rete, indiscrezione che si è rivelata essere falsa perché non risponde alle reali intenzioni dell’artista. Il fraintendimento sarebbe nato a partire da un’intervista rilasciata da Jasmine Carrisi.

Al Bano: “La mia eredità divisa in parti uguali”

“Non ho mai pensato né mai detto che darò tutta l'azienda a mio figlio Bido. È una fake news, la mia eredità verrà suddivisa in parti uguali ai miei figli”, spiega Al Bano chiarendo l’indiscrezione nata a partire da un’intervista della figlia Jasmine che aveva dichiarato: “Mio fratello Bido che quest’anno finisce il liceo in Svizzera vuole studiare per gestire la tenuta”. Ma Bido, lo chiarisce Al Bano, non sarà l’unico a occuparsi della tenuta di Cellino San Marco.

Al Bano chiarisce l’equivoco

“È una frase interpretata male, ho suddiviso tutto in parti uguali. Sono già partito con un 10 per cento per tutti e col tempo sarà diviso tutto, ma proprio tutto, in parti uguali”, ha chiarito Al Bano senza lasciare spazio a fraintendimenti. A Cellino San Marco, oltre alla sua tenuta, Al Bano ha messo in piedi un’azienda che produce vino a olio. “Il mio sonno eterno lo voglio vivere in pace”, scherza l’artista chiarendo che non avrebbe mai fatto favoritismi tra i suoi figli. Al Bano è padre di sei figli: dalla ex moglie Romina Power ha avuto Ylenia (scomparsa a New Orleans nel 1993), Yari, Cristel e Romina; dal legame con la compagna Loredana Lecciso sono nati invece Bido e Jasmine.