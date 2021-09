A Venezia78 red carpet pieno di influencer, chi sono e come mai sono alla Mostra del Cinema La 78esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia è iniziata ufficialmente da 24 ore e sul Lido c’è già un via vai di personaggi famosi, presenti alla rassegna non solo per presentare i film che verranno proiettati in anteprima. Sul red carpet, infatti, sfilano anche personaggi noti sui social, che siamo soliti chiamare influencer, e la domanda che più spesso ci si pone è come mai presenzino ad questo evento. Ebbene, il motivo per cui Paola Turani, Giulia Valentina, quest’anno anche Cristina Fogazzi facciano la loro passeggiata a favore di fotografi, è molto più semplice di quanto si possa pensare.

in foto Cristina Fogazzi, Paola Turani e Giulia Valentina

La Mostra del Cinema di Venezia è tra i più importanti eventi culturali che si svolgono in Italia e che richiama a sé una congerie di personalità afferenti non solo al mondo del cinema. Sono anni, infatti, che a sfilare sul red carpet della kermesse compaiono anche molti influencer, volti noti sui social o anche sul web, che catturano gli sguardi di fotografi e curiosi. La domanda più frequente, però, e probabilmente anche la più intuitiva è una: perché sono lì? La risposta è più semplice di quanto si possa pensare e, infatti, il numero di volti noti che sono apparsi finora e appariranno nel corso dei giorni di rassegna tra sfilate ed eventi mondani, rende l'idea di quanto insieme alla costruzione di un evento di matrice artistica e culturale, ci sia anche un importante introito economico e una ben studiata operazione di marketing.

Perché gli influencer vanno a Venezia?

Quest'anno sul sontuoso tappeto rosso hanno già sfilato personaggi noti come Paola Turani con un vestito che ha accompagnato le sue curve morbide per la gravidanza, oppure una spumeggiante Cristina Fogazzi, meglio conosciuta sui social come L'Estetista Cinica accompagnata da Paolo Stella e Cathy La Torre conosciuta come Avvocathy, o ancora Giulia Valentina. Insomma, l'elenco in sole 24 ore di Festival sarebbe già bello fitto, senza contare che nei prossimi giorni non mancheranno altre personalità che godono di un certo numero di follower e che, quindi, possano chiamarsi influencer; tra i tanti che arriveranno a Venezia: Valeria Angione. Oppure, nel caso di Georgina Rodriguez, si tratta di veri e propri vip.

Il motivo per cui arrivano e sfilano, con regolare invito, è perché partecipano alla Mostra moltissimi brand: dall'abbigliamento alla cosmesi, dalla gioielleria a marchi di altro genere che, quindi, chiamano personaggi che godono di un certo seguito che fungano da sponsor dei loro prodotti. Essendo la Mostra Internazionale d'arte cinematografica un'importantissima vetrina di taratura mondiale e considerando che i social sono ormai diventati una lente fondamentale da cui guardiamo il mondo, nonché un amplificatore "naturale" di tutto ciò che passa attraverso video, foto e reel, è quasi una conseguenza automatica il fatto che prendano parte ad un evento simile.

in foto Cathy La Torre (Avvocathy), Cristina Fogazzi e Paolo Stella

Sul red carpet anche modelle

Per quanto riguarda poi, le maison di moda, ovviamente vale lo stesso principio. Sul red Carpet sfilano, infatti, nomi illustri, modelle conosciute in tutto il mondo che attraversano il Lido con i loro abiti sontuosi e che mostrano le loro collezioni più prestigiose. A Venezia sono già arrivate Greta Ferro, Sara Sampaio, Barbara Palvin, Bianca Balti portando una ventata di estrema eleganza e carisma.