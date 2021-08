Addio Georgina: ora la wag icona dei social è Oriana Sabatini, fidanzata di Paulo Dybala Con la partenza di Cristiano Ronaldo e Georgine Rodriguez, la nuova regina delle wags in Italia è Oriana Sabatini, la fidanzata di Paulo Dybala. Ecco tutto quello che c’è da sapere su di lei: dalla famiglia (decisamente illustre) alla carriera di cantante e attrice, passando per le sue dichiarazioni sulla bisessualità.

A cura di Valeria Morini

Da anni, si sa, il calcio è legato a doppio filo al gossip. E se Cristiano Ronaldo ha lasciato la Juventus e l'Italia ("ringrazziando" a modo suo) ora chi sarà la wag più seguita sui social e chiacchierata al posto di Georgina Rodriguez? Ha buone probabilità Oriana Sabatini, fidanzata dell'argentino Paulo Dybala, attaccante della squadra bianconera. Un post con le sue foto social in bikini hanno raccolto quasi 900mila like (tra cui quello di Fedez, per la gioia di Chiara Ferragni!).

Chi è Oriana Sabatini

Vediamo di conoscerla meglio. Oriana Gabriela Sabatini, questo il nome completo (spesso viene chiamata semplicemente Oriana), è nata a Buenos Aires il 19 aprile 1996. Il padre è l'imprenditore argentino con cittadinanza italiana Osvaldo Sabatini, la mamma è l'attrice venezuelana Catherine Fulop, nota per aver recitato in diverse telenovelas tra cui La ragazza del circo e Marilena. E non è tutto: sua zia è la celebre campionessa di tennis Gabriela Sabatini. Di professione fa la cantante, attrice e modella. Nel 2017 ha pubblicato il primo singolo, Love Me Down Easy (l'ultimo, Tuyyo, è del 2021). Ha pure aperto un tour di Ariana Grande e alcuni concerti dei Coldplay. Ha anche recitato in alcuni film e in serie come Il segreto non rivelato. Dal 2018 è fidanzata di Paulo Dybala, che le chiese di uscire facendosi dare il numero e mandandole un messaggio. Entrambi, nel 2020 sono stati vittime del Covid.

La confessione sulla bisessualità

Nel 2021 ha sorpreso tutti svelando su Instagram di essere bisex: "Se proprio devo mettermi un'etichetta, credo di sì", ha svelato ai fan che le ponevano questa domanda. Quattro anni prima, aveva spiegato a una radio uruguayana di sentirsi molto aperta ad accettare la propria sessualità: "Non c'è niente di più bello nella vita di sentirsi liberi. Non so se sono lesbica e mi piacciono le donne, o se sono bisessuale, però non ho pregiudizi in materia".