Addio Mauro Icardi, Wanda Nara è tornata a Milano con i figli Wanda Nara è ritornata a Milano con i figli nel giorno in cui gli argentini festeggiano la Festa della Mamma. La recente rottura con Mauro Icardi suona come una coincidenza molto sinistra. Su Instagram, Wandita Nara scrive: “Grazie ai miei figli che mi rendono la madre più orgogliosa del mondo”.

Wanda Nara via dalla Francia con i bambini: ha fatto ritorno a Milano. Non sappiamo se il motivo alla base è la recente rottura gridata a mezzo Instagram: "Ti sei caricato un'altra famiglia sulle spalle a causa di una cag.."; ma è certo che il tempismo sembra quasi perfetto. Su Instagram ci sono le storie di Wanda Nara in aereo e poi successivamente la prima foto dopo il terremoto, un quadretto familiare con tutti i suoi figli – quelli nati dalla storia con Maxi Lopez e quelli dalla storia con Mauro Icardi – e la geolocalizzazione inserita nei pressi di Milano. Le cose sono andate male e sono peggiorate vertiginosamente. Su Instagram, intanto: "Grazie ai miei figli che mi rendono la madre più orgogliosa del mondo".

In Argentina è il giorno della festa della mamma

Oggi, però, per tutti gli argentini è il giorno della Festa della Mamma e quindi potrebbe essere anche che questo viaggio a Milano fosse stato in qualche modo preventivato. Nel frattempo, però, la notizia del giorno è questa: Wanda Nara ha pubblicato un messaggio abbastanza chiaro e sono uscite tutte le indiscrezioni sull'identikit della ‘zorra', l'attrice Eugenia "La China" Suarez. Certamente, non poteva esserci momento migliore per Wandita di fuggire via da Parigi, prigione dorata al momento.

Chi è Eugenia La China Suarez

Ma chi è Eugenia Suarez, detta la China? È stata un talento precoce dell'Argentina. Aveva 11 anni quando ha debuttato nella serie tv "Rincon de luz" e ha esordito nel 2015 con l'adattamento cinematografico di "Abzurdah", libro della scrittrice Cielo Latini. Ora, però, il nome de "La China" sta conquistando il mondo grazie a questa notizia di gossip. Eugenia Suarez ha un fratello maggiore e ha avuto già tre figli: Rufina, nata dal rapporto con l'attore Nicolas Cabre, nel 2013; Magnolia, nel 2018, e Amancio, nel 2020, nati dalla relazione con l’attore cileno Benjamín Vicuña. I due si sono separati lo scorso luglio. Un'altra famiglia numerosa – quella menzionata dall'arringa social di Wanda Nara: "Otra familia mas que te cargaste por zorra". Viene chiamata "La China" perché sua nonna materna ha sangue giapponese.