Adriana Volpe è single ormai da qualche mese. La separazione dal marito Roberto Parli risale allo scorso anno. Le voci sulla fine del loro matrimonio circolavano da mesi, nonostante i reali motivi del loro allontanamento non siano mai stati chiariti. Lo scorso novembre Roberto Parli era intervenuto sui social, con alcune frecciatine rivolte all'ormai ex moglie: "Sarebbe il momento giusto che “qualcuno” tirasse fuori i propri scheletri dall’armadio. Ma, per me, è molto più appagante vedere felici i nostri figli. Ti amo Gisele… da sempre e per sempre". Oggi Adriana sembra aver trovato la sua serenità, al fianco della piccola Gisele.

Nessun nuovo amore per Adriana Volpe

La conduttrice di Tv8 ha parlato per la prima volta dell'argomento separazione in un'intervista rilasciata a Novella 2000. Adriana Volpe ha spiegato che in questo momento così difficile la sua priorità è tutelare la piccola Gisele, che a breve compirà 10 anni. La piccola, stando a quanto aveva raccontato l'ex marito a novembre, non aveva preso affatto bene la separazione dei genitori: "Piange tutti i giorni". Ora però anche lei starebbe trovando la sua forma di equilibrio e mamma Adriana ha raccontato di vederla "serena". Pensa che Gisele abbia ereditato: "la tempra forte dei genitori". Ma per la conduttrice oggi non c'è nessun amore in vista e a Novella 2000 ha smentito ogni ipotesi su un nuovo flirt: "No, in questo momento l'amore è tutto per mia figlia e per il mio lavoro".

La separazione di Adriana Volpe e Roberto Parli

Restano un mistero le motivazioni che hanno portato la coppia a decidere di allontanarsi. La conduttrice non ne ha mai voluto parlare chiaramente e nemmeno l'imprenditore svizzero ne ha parlato, se non con qualche post "sibillino" digitato sui social. Lo scorso novembre infatti, poco dopo che il settimanale Chi aveva rilasciato la notizia sulla loro separazione, Roberto Parli aveva lasciato intendere che esistono motivi misteriosi alla base della loro scelta. In risposta ad un utente che gli augurava di trovare "una compagna meno bella e famosa ma più sincera", l'imprenditore aveva aggiunto: "Famosa?? Di cosa?? Le mie ferite sono la mia famiglia e mia figlia che piange ogni volta". E in risposta a chi lo aveva accusato di essere la causa della rottura del suo matrimonio aveva scritto: "Peccato che non si giudica in 3 mesi ma in 14 anni una persona".