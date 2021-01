Adriano Celentano compie oggi, 6 gennaio 2021, 82 anni. Un compleanno pieno d'amore, soprattutto proveniente dalla sua famiglia. La figlia Rosita ha usato Instagram per fargli gli auguri, condividendo la foto di quando lei e i suoi fratelli erano piccoli, seduti vicino papà Adriano, intento a farsi la barba davanti allo specchio di casa.

Buon Compleanno papà! Ricordo come fosse ieri, quando rimanevo incantata a guardarti fare la barba. Il profumo del tuo dopobarba l’ho impresso nella mente: Agua Brava. In fondo sono ancora e sempre lì, ad osservarti dallo specchio, mentre ti passi la schiuma da barba sul visto e poi ti radi delicatamente con la lametta nuova. grazie papà! Per avermi portato su questo Pianeta, ora stanco e afflitto dall’avidità del genere (dis)umano. E sopratutto GRAZIE per avermi insegnato che c’è Dio in tutte le cose. Quando mi dicevi:”Non si fa. Non si gioca a far del male agli animali, anche i più piccoli. E se lo facessero a te? Se fossi tu quella lucertola? Quel moscerino?” Si chiama EMPATIA. Auguri papà. Ti voglio bene sempre.

Chi sono i figli di Adriano Celentano

Dal matrimonio con Claudia Mori, il Molleggiato ha avuto tre figli: Rosita nata nel 1965, Giacomo nel 1966 e Rosalinda nel 1968. Quest'ultima è stata una delle protagoniste indiscusse dell'ultima edizione di Ballando con le stelle, mentre i primi due figli operano nel mondo dell'arte, della musica e dello spettacolo, seguendo in parte le orme del papà.

Adriano Celentano e il sì al vaccino

Adriano Celentano è intervenuto nel corso dell'ultima puntata di Domenica In per fare gli auguri di buon anno a Mara Venier e spiegare come hanno vissuto questo complicato 2020 lui e sua moglie Claudia Mori: "Siamo chiusi in casa da un anno, ci hanno già portato il vestito a righe (ironizzando sulla reclusione forzata derivata da vari lockdown e zone rosse, ndr). Non mi sono mai vaccinato però adesso sia io che Claudia (Mori, ndr) siamo d'accordo di farlo". E sulla richiesta di tornare presto in tv, ha elegantemente glissato.