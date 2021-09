Afghanistan, il principe William ha aiutato una famiglia a scappare da Kabul Il duca di Cambridge sarebbe intervenuto personalmente per far fuggire la famiglia di un suo ex commilitone afghano dell’accademia di Sandhurst. Si parla di un gruppo di circa dieci persone, tra cui donne e bambini, che sono riusciti a lasciare l’aeroporto di Kabul per raggiungere il Regno Unito.

A cura di Valeria Morini

Tra i tanti (purtroppo non tutti) cittadini afghani che sono riusciti a trovare la via di fuga dai talebani lasciando l'aeroporto di Kabul c'è anche una famiglia partita grazie al principe William. Secondo la ricostruzione del Telegraph, il duca di Cambridge sarebbe "intervenuto personalmente" per portare fuori dall'Afghanistan la famiglia di un ufficiale che conosce personalmente.

William ha aiutato la famiglia di un ex compagno d'armi

Il militare in questione sarebbe un ex cadetto dell'accademia militare di Sandhurst nel Berkshire, la più prestigiosa del Regno Unito, che lo stesso William ha frequentato per diventare maggiore del reggimento "Blues and Royals" dei dragoni a cavallo (per passare poi in Marina). William avrebbe appreso della necessità di questa persona, che avrebbe prestato servizio con l'esercito nazionale afghano, di far uscire la sua famiglia dal Paese all'avvento del regime talebano. Sempre secondo il tabloid britannico, il figlio di Carlo e Diana avrebbe quindi incaricato l'ufficiale di marina Rob Dixon, di effettuare chiamate per suo conto. Dopo queste telefonate, l'ufficiale afghano sarebbe riuscito a far salire la sua famiglia su un volo diretto nel Regno Unito. Si parla di un gruppo di oltre 10 persone, comprendente diverse donne e bambini.

La fuga degli afghani da Kabul

Le forze speciali britanniche che hanno svolto l'operazione di evacuazione dalla nazione asiatica sarebbero state a conoscenza dell'intervento reale. Il maggiore Andrew Fox, ex paracadutista che ha servito in Afghanistan, ha elogiato l'operato del principe William: "È pienamente in linea con ciò che ci viene insegnato nell'esercito in termini di valori, lealtà, rispetto per gli altri. Siamo addestrati per aiutare dove possiamo. La situazione era così caotica ed era così, francamente, mal gestita, che le persone avrebbero fatto tutto il possibile per uscirne". Diversi veterani dell'esercito britannico avrebbero segnalato i nomi di amici ed ex compagni afgani per aiutarli a fuggire dal regime talebano, nella vasta operazione umanitaria che si è conclusa con il ritiro dei militari occidentali dal Paese.